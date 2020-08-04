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İşte pürüzsüz ve yumuşacık cildin sırrı! Süt kaymağı, yulaf...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında olan süt kaymağının faydalı bir besin olduğu herkes tarafından biliniyor. Peki, çok sevilen bu besinin cilde de oldukça faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Süt kaymağını cildi nemlendirme, ölü derileri temizleme gibi pek çok amaçla kullanabiliriz. Nasıl mı? Detaylar yazımızda...

İşte pürüzsüz ve yumuşacık cildin sırrı! Süt kaymağı, yulaf...

Günümüzde pek çok insan pahalı makyaj malzemelerine, cilt maskelerine, nemlendiricilere para akıtmaktan sıkılmış durumda. Bu da onları alternatif yollar bulmaya itiyor. Bu alternatif yolların ise işe yarar, bütçeye uygun, organik ve pratik olması tercih ediliyor. Süt kaymağı işte tam olarak bu tarife uyuyor. Kahvaltı sofralarında kolayca bulabileceğimiz süt kaymağı, hem uygun oması hem de kolayca ulaşılabilmesi sayesinde cilt bakımı için önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. İşte süt kaymağının cilde faydaları...

SÜT KAYMAĞI MUCİZESİ

Cilt problemi denilince akla ilk gelen, cilt kuruluğudur. Kuru cilt hassas olduğu gibi kaşınma ve döküntüye de yol açar. Çoğu zaman pahalı nemlendiricilere ve maskelere yönelsek de istediğimiz sonucu alamıyoruz. Peki, cildinizi nemlendirmek için süt kaymağı kullanmak hiç aklınıza geldi mi? Süt kaymağı ile maske yaparak kuru ve hassas ciltleri nemlendirmek mümkün! Düzenli kullanıldığı zaman cildin nemlendiğini ve daha esnek bir yapıya ulaştığını fark edeceksiniz.

SÜT KAYMAĞIYLA YAPILABİLECEK CİLT MASKELERİ

Cilt için oldukça faydalı olan süt kaymağının en fazla tercih edilen kullanımı, maske halinde kullanımıdır. Ancak maske yapmadan önce ne amaçla kullanılacağı belirlenmeli ve mutlaka cilt tipinin ne olduğu öğrenilmelidir. Her maske her cilde uygun olmayabilir. Bu nedenle cilt tipine uygun bir maske seçilmelidir. Süt kaymağı maskeleri cilt nemlendirme, ışıltı katma, temizleme gibi pek çok amaçla kullanılabilir.

NEMLENDİRİCİ ETKİLİ MASKE

Kuru bir cildiniz varsa ve nemlendirmek istiyorsanız, cilt nemlendirici süt kaymağı maskesi kullanabilirsiniz. Hazırlanması ve uygulaması oldukça basit olan bu maske için tek ihtiyacınız 1 çorba kaşığı taze süt kaymağı ve zeytinyağı!

  • Bu iki malzemeyi karıştırarak cildinize uygulayın.

  • 20 dakika bekledikten sonra ılık su yardımıyla cildinizden temizleyin.

  • Düzenli kullanım sonucunda cildinizin nem kazandığını göreceksiniz!

CİLDİ CANLANDIRAN MASKE

Cildinizi canlı göstermek istiyorsanız, yine süt kaymağından yararlanabilirsiniz.

  • 1 tatlı kaşığı süzme bal ve 1 tatlı kaşığı taze süt kaymağını iyice karıştırın ve temiz cilde uygulayın.

  • 20 dakika bekledikten sonra cildinizden temizleyebilirsiniz.

    • CİLT YUMUŞATAN MASKE

    Cildinizi yumuşatmak mi istiyorsunuz? Cevap süt kaymağı maskesi!

    • 2 su bardağı suyun içine 2 çorba kaşığı yulaf unu ekleyin ve pişirin.

    • Piştikten sonra süzün ve 3 çorba kaşığı taze süt kaymağı ekleyerek iyice karışmasını sağlayın.

    • Temiz cilde uyguladıktan sonra 20 dakika bekleyin ve temizleyin.

    • Cildinizin yumuşadığını anında fark edeceksiniz!
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