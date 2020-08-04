İşte pürüzsüz ve yumuşacık cildin sırrı! Süt kaymağı, yulaf...

Günümüzde pek çok insan pahalı makyaj malzemelerine, cilt maskelerine, nemlendiricilere para akıtmaktan sıkılmış durumda. Bu da onları alternatif yollar bulmaya itiyor. Bu alternatif yolların ise işe yarar, bütçeye uygun, organik ve pratik olması tercih ediliyor. Süt kaymağı işte tam olarak bu tarife uyuyor. Kahvaltı sofralarında kolayca bulabileceğimiz süt kaymağı, hem uygun oması hem de kolayca ulaşılabilmesi sayesinde cilt bakımı için önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. İşte süt kaymağının cilde faydaları...

SÜT KAYMAĞI MUCİZESİ

Cilt problemi denilince akla ilk gelen, cilt kuruluğudur. Kuru cilt hassas olduğu gibi kaşınma ve döküntüye de yol açar. Çoğu zaman pahalı nemlendiricilere ve maskelere yönelsek de istediğimiz sonucu alamıyoruz. Peki, cildinizi nemlendirmek için süt kaymağı kullanmak hiç aklınıza geldi mi? Süt kaymağı ile maske yaparak kuru ve hassas ciltleri nemlendirmek mümkün! Düzenli kullanıldığı zaman cildin nemlendiğini ve daha esnek bir yapıya ulaştığını fark edeceksiniz.