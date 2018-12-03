İşte Putin'in tekerlekli sığınağı!

Sosyal medyada da öne çıkan Rus yapımı Aurus limuzin, özellikle otomobil tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Medyada 'Putin'in tekerlekli sığınağı' olarak anılan limuzin ile ilgili konuşan Putin, Araplar'ın da bu arabanın peşinde olduğunu söyledi.

Büyük ilgi gören limuzini için açıklama yapan Vladmir Putin, G20 zirvesinin sonunda aracıyla ilgili açıklama yaptı. Putin, 'Gerçekten çok güzel bir araba. Onu yalnızca ben beğenmiyorum. Bazı Arap arkadaşlarım da çok beğeniyor ve kendileri için de bu arabadan bir tane almak istiyorlar' dedi.