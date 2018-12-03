İşte Putin'in tekerlekli sığınağı!

Sosyal medyada da öne çıkan Rus yapımı Aurus limuzin, özellikle otomobil tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Medyada 'Putin'in tekerlekli sığınağı' olarak anılan limuzin ile ilgili konuşan Putin, Araplar'ın da bu arabanın peşinde olduğunu söyledi.
Araplar Putin'in limuzininin peşinde
Geçtiğimiz hafta sonu G20 Zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, makam aracını da beraberinde getirdi. Rus yapımı Aurus limuzin kullanan Putin, özel aracıyla otomobil tutkunlarının dikkatini çekti.
Putin'in ilk olarak geçtiğimiz yaz döneminde Finlandiya ziyareti sırasında kullandığı Aurus limuzin, Güney Amerika medyasının da ilgi odağı oldu.Medyanın 'Tekerlekli sığınak' tanımı yaptığı limuzin sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Büyük ilgi gören limuzini için açıklama yapan Vladmir Putin, G20 zirvesinin sonunda aracıyla ilgili açıklama yaptı. Putin, 'Gerçekten çok güzel bir araba. Onu yalnızca ben beğenmiyorum. Bazı Arap arkadaşlarım da çok beğeniyor ve kendileri için de bu arabadan bir tane almak istiyorlar' dedi.
Rusya'nın NAMI Otomotiv Enstitüsü tarafından üretilen limuzin füze ve bombaya karşı tam koruma sağlıyor.
Rusya, Mart 2019'da Cenevre'de düzenlenecek otomobil fuarı kapsamında Aurus limuzini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.
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