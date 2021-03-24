İşte Sen ben yok hep birlikte şarkısının sözleri | AK Parti’den kongreye özel klip

‘’Sen ben yok hep birlikte Türkiyem Türkiyem. Tek kalp olacağız biz, milletçe’’ sözleriyle başlayan şarkı, AK Parti’nin Twitter hesabından da paylaşıldı. Sen ben yok hep birlikte Türkiyem şarkısına kısa sürede binlerce beğeni yağdı…

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) resmî Twitter hesabından 7. Olağan Büyük Kongre gününe özel yeni bir klip paylaşıldı. Yeni bir döneme giriş olarak adlandırılan kongrede parti içinde birçok yenilik bekleniyor.

"GÜVEN VE İSTİKRAR”



"Türkiye İçin Güven Ve İstikrar" sloganıyla başlayan AK Parti kongresinde heyecan devam ederken, partinin Twitter hesabından güne özel bir klip paylaşıldı.

Klipteki şarkının sözleri olan "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe... Sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz, sözümüz söz." notuyla paylaşılan klip tweet'i TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar etiketiyle atıldı.

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

SEN BEN YOK HEP BİRLİKTE TÜRKİYEM ŞARKISININ SÖZLERİ

Klipteki şarkının sözleri ise şu şekilde:

Sen ben yok hep birlikte

Türkiyem Türkiyem

Tek kalp olacağız biz

Milletçe

Sevgimiz ile saygımız ile

El ele olacağız biz

Sözümüz söz

Umutla dolu yarınlarımız

Bir bir açılsın yollarımız

Hayaller bir gönüller bir

Gidiyoruz biz aynı gemide

Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe... Sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz, sözümüz söz. #TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar pic.twitter.com/3oQKl0dqfa — AK Parti (@Akparti) March 24, 2021



