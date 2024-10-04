İsteme töreninde damada kahve menüsü hazırladı! Bir de para istedi... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyada paylaşılan bir kız isteme törenine ait görüntüler herkesi şaşırtmaya yetti. Görüntülerde gelin damada kahvesini seçmesi için bir menü uzattı.

Menüde bol tuzlu kahve, tuzlu kahve, sade kahve ve ballı kahve gibi seçenekler yer aldı. Damat menüye baktıktan sonra ballı kahve seçti ve parasını peşin ödedi.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle şeyler, kız isteme töreninin ciddiyetini kaybettiriyor." yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok saçma" yorumunu ekledi.