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  4. İsteme töreninde damada kahve menüsü hazırladı! Bir de para istedi... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

İsteme töreninde damada kahve menüsü hazırladı! Bir de para istedi... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.10.2024 09:50
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Sosyal medyada paylaşılan bir 'kız isteme' töreni görenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde gelin damat için bir kahve menüsü hazırladı. Menüdeki kahve çeşitlerinin yanında bir de fiyatlarının yazması şaşırttı. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

İsteme töreninde damada kahve menüsü hazırladı! Bir de para istedi... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyada paylaşılan bir kız isteme törenine ait görüntüler herkesi şaşırtmaya yetti. Görüntülerde gelin damada kahvesini seçmesi için bir menü uzattı.

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Menüde bol tuzlu kahve, tuzlu kahve, sade kahve ve ballı kahve gibi seçenekler yer aldı. Damat menüye baktıktan sonra ballı kahve seçti ve parasını peşin ödedi.

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O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle şeyler, kız isteme töreninin ciddiyetini kaybettiriyor." yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok saçma" yorumunu ekledi.

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sosyal medya kız isteme
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