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İşten çıkarılan belediye işçileri eylemlerini sonlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:56 | Son Güncelleme

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan ve göreve dönebilmek için belediye önünde 127 gündür eylem yapan 18 işçi, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile yaptıkları görüşmenin ardından çadırlarını kaldırdı

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan ve göreve dönebilmek için belediye önünde 127 gündür eylem yapan 18 işçi, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile yaptıkları görüşmenin ardından eylemlerini sonlandırdı.

Demokrasi Meydanı'nda kurdukları çadırda 127 gündür eylem yapan işten çıkarılan 97 işçiden 18'i, Belediye Başkanı Özcan ile makamında görüştü.

Görüşmenin ardından belediye binasının karşısında bulunan çadır, işçiler tarafından boşaltıldıktan sonra kaldırıldı.

Çadırı kaldıran işçiler, daha sonra Belediye Başkanı Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Özcan, ziyarette yaptığı açıklamada, bugünün kendisi için mutlu bir gün olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımıza çıkış gerekçesini o gün anlatmıştım. Şirket personeli olarak almışlar ama şirketin mevcut halde maaşları ödemesi mümkün değil demiştim. Önümüzdeki süreçte mağdur olduğunu bildiğim 17-18 arkadaşımız var. Bunları peyderpey alacağım demiştim. Ama sonrasında İstanbul seçimlerinin tekrarı, ülkedeki siyasal konjonktür derken konu başka yerlere çevrildi." diye konuştu.

İşçileri eylemi sonlandırmaları için işe almadıklarını söyleyen Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şunu açıklıkla belirteyim; bu arkadaşların, eylemi sonlandırmaları için işe geri dönüşlerini sağlıyor değilim. Konunun bununla hiç alakası yok. Bu arkadaşlarımı birebir biliyorum. Gerçekten en mağdur olan insanlar. Bu arkadaşlarımız zaten temizlik işlerinde çalışan personelimizdi. Aynı işlerine, yani temizlik işlerine kendilerini iade ediyorum."

Özcan, söz konusu 18 işçiye işten ayrıldıkları gün "Sizi almadan kimseyi almayacağım belediyeye" dediğini aktararak, "Bu sözümü tuttum ama önümüzdeki süreçte başkalarını da hemen işe alabilecek durumda değilim. Bu arkadaşlarımız dışında yakın zamanda bir alım planlamamız yok." dedi.

İşçilerden Nermin Alkış da çok mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanıyla görüşmek için randevu istemiştik. Kabul etti. Kendi irademizle sendikayla ilgili olmadan müracaat ettik. Sağolsun bizi işe geri aldı. Allah'ın izniyle işbaşı yapacağız. 18 kişi işe gireceğiz. Beşerli gruplar halinde 1 ay içinde işe gireceğiz."

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan 97 işçiden 18'i, göreve dönebilmek için 24 Nisan'da belediye önünde eylem başlatmıştı.

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