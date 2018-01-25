İstenmeyen misafirlerden kurtulmanın yolları

Hamamböceğinden nasıl kurtulabilirsiniz
Soğanı küçük parçalara kesin kabartma tozuyla karıştırın. Karışımı, hamamböceğinin en çok görülen yerlere koyun. Bunu hamamböcekleri tamamen bitene kadar tekrarlayın.
Karıncalardan kurtulmak için
Karıncaların yuvalarının önüne mısır unu koyun. Sonuçları birkaç hafta içinde farkedeceksiniz.
Sivrisinekten nasıl kurtulabilirsiniz
Temiz bir süngerin üzerine yağ koyun. Süngeri kavanozun içine koyun ve 24 saat bekletin. Kavanozu açın ve kokunun odaya yayılmasına izin verin.
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