İstenmeyen misafirlerden kurtulmanın yolları

Zehirlere başvurarak böceklerden kurtulmak çok kolay ama evde çocuklarınız ve hayvanlarınız varsa böyle bir tehlikeyi göze alamazsınız. İstenmeyen misafirlerden kurtulmanız için bazı ipuçlarını bir araya getirdik.

Hamamböceğinden nasıl kurtulabilirsiniz

Soğanı küçük parçalara kesin kabartma tozuyla karıştırın. Karışımı, hamamböceğinin en çok görülen yerlere koyun. Bunu hamamböcekleri tamamen bitene kadar tekrarlayın.

Karıncalardan kurtulmak için

Karıncaların yuvalarının önüne mısır unu koyun. Sonuçları birkaç hafta içinde farkedeceksiniz.

Sivrisinekten nasıl kurtulabilirsiniz

Temiz bir süngerin üzerine yağ koyun. Süngeri kavanozun içine koyun ve 24 saat bekletin. Kavanozu açın ve kokunun odaya yayılmasına izin verin.

Sizin kullandığınız ipuçlarınız var mı?