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İstiklal Caddesi'nde düzensiz göçmen operasyonu

04.05.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nde, yurda kaçak yollarla giren ve yasal kalış hakkı bulunmayan 120 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Caddesi ve çevresinde yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada vize ihlali, illegal giriş ile kimlik ve yol seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE SEVK EDİLDİLER

Kontrollerde çok sayıda yabancı uyruklu kişinin sorgulamasını yapan ekipler, yurda giriş yapan ve yasal kalış hakkı bulunmayan 120 düzensiz göçmeni yakaladı.

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Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edildiği öğrenildi. (AA-DHA)

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Beyoğlu
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