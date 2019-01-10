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İstinat duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 08:14 | Son Güncelleme

ADANA'da bir binanın istinat duvarı, yan binanın otoparkının üzerine yıkıldı.

İstinat duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir binanın istinat duvarı, yan binanın otoparkının üzerine yıkıldı. Olayda, park halindeki 3 araç, hasar gördü.
Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ne meydana geldi. Bir binanın 5 metrelik istinat duvarı, arkasında bulunan başka bir binanın otoparkına doğru yıkıldı. Gürültüye uyanan apartman sakinleri, hasar gören 3 aracı enkazın altından çıkartıp, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, hasar tespiti için çalışma başlattı.

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İstinat duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldıİstinat duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldıİstinat duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldı

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