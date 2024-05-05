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İstinat duvarına gömülü şekilde bulundu, 241 yıllık tarihi var!

05.05.2024 10:01
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın istinat duvarına gömülü şekilde bulunan Zeliha Hanım Çeşmesi, 241 yıldır ayakta duruyor. Tarihi çeşmenin yıllar boyunca kullanıldığına dikkat çeken bir mahalle sakini, "Kendimi bildim bileli bu çeşme kullanılıyor. Tarihimizin bilinmesini, bizden sonraki nesle geçmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstinat duvarına gömülü şekilde bulundu, 241 yıllık tarihi var!

Tarihi Kapanca Sokak'ta yer alan Zeliha Hanım Çeşmesi, 1783 yılında hayırsever Zeliha Hanım tarafından yaptırıldı. Bir binanın istinat duvarına gömülü halde bulunan çeşme, uzun yıllar bölgedeki vatandaşların su ihtiyacını karşıladı. Susayan herkesin durak noktası olma özelliğini taşıyan 241 yıllık Zeliha Hanım Çeşmesi, 3 Temmuz 1987'de İstanbul 2 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararıyla tescillendi.

Tarihi çeşmenin kitabesinde ise, "Maşallah. Bu çeşme haznesi tecdidin eyleyen merhum İnce El-Hac Mehmed Ağa zevcesi Zeliha'dır. Deyince besmele her derde ider derman. Hayat-ı cümle-i eşya kamu mine' l-ma' dır. Sene Hicri 1198 Miladi 1783" ifadeleri yer alıyor.

"EVLER RESTORE EDİLDİKTEN SONRA MAHALLE TURİST ALAN BÖLGE HALİNE GELDİ"

Uzun yıllardır Kapanca Sokak'ta ikamet eden Zerrin Sakçı, "Burası eski, köklü bir yer. Hatta mübadelede İzmit'e yerleşenlerin oturduğu ilk yer olarak bilinir. Mahallemiz birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Terk edilmiş evler restore edildikten sonra turist alan bölge haline geldi" dedi.

"ÇEŞMENİN 241 YILLIK TARİHİ VAR"

Zeliha Hanım Çeşmesi'nin yıllar boyunca kullanıldığına dikkat çeken Sakçı, "Çocukluğumuzda çeşmenin suyundan içerdik. Bir dönem çeşme kullanılmaz duruma geldi. Sonradan İzmit Belediyesi tarafından onarıldı. Yolu kullanan insanlar çeşmedeki suyla elini yüzünü yıkıyor, suyundan içiyor. Tarihi sokak ve çeşme düğünlerde ve nişanlarda gelin ile damadın fotoğraf çekim mekanı olarak kullanılıyor. Çeşmenin 241 yıllık tarihi var. Kendimi bildim bileli bu çeşme kullanılıyor. Tarihimizin bilinmesini, bizden sonraki nesle geçmesini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli İzmit çeşme
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