İSTOÇ esnafı hırsızlardan bıktı

İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) çakmak ticaret yapan bir firmanın sahibi Ahmet Furkan Yürek, "4 sene içerisinde yaklaşık 10-15 kere iş yerimiz soyulmaya çalışıldı ve bir sene önce soyuldu. Yaklaşık rakamsal değer olarak da 200 - 250 bin liralık ürünümüz çalındı. Bundan sonra da defalarca bizi soymaya çalıştılar. İki tane alarm firması ile anlaştık ama hala soyulmaya çalışılıyoruz. Biz bu yönetimden şikayetçiyiz. Burada 5 bin 600 tane iş yeri var ve aylık yaklaşık 2 milyon TL aidat parası toplanıyor. Biz güvenliğin tamamen çalışmadığını tespit ediyoruz. Bu konuda avukatımız yönetimi mahkemeye verdi. Güvenliğin yeterli önlem almaması ve ilgilenmemesi dolayısıyla mahkemede süreç devam ediyor" dedi.

"GÜVENLİK GÖRÜYOR VE MÜDAHALE EDEMİYOR"

Geçen sene iş yeri soyulan ve 2 gün önce tekrar soyulmaya çalışılan Yürek, "Sabah 7 buçuk sularında iş yerimizin önüne geliyorlar. Kepengi kesip, içeriye girip yaklaşık 5 dakika içerisinde 200 bin liralık malımızı bir minibüsün içerisine atıp götürüyorlar. Bunu güvenlik görüyor ve hiçbir şekilde müdahale edemiyor. Hırsızlar güvenliğin demir kapılarını yıkıp geçiyorlar. 2 gün önce sabah 7 buçuk, 8 sularında yine arabaları, giyim tarzları ve maskeleri aynı olan ekip, sabah iş yerimizi zorluyor. Alarm seslerinden ve bizim almış olduğumuz güvenlik önlemlerinden dolayı kapıyı açamadıkları için kaçıp gidiyorlar. Bizden kaçıp gittiklerinde ilerideki 3 farklı firmayı zorlamaya çalışıyorlar. Onları da soyamıyorlar ve kaçıp gidiyorlar. Güvenlik yine hiçbir şekilde önlem almıyor" diye konuştu.