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    4. İsveç'te yaşayan Türk belediyenin 'bedava arazi' imkanını anlattı! "1 dönümlük araziyi bedavaya veriyor"

    İsveç'te yaşayan Türk belediyenin 'bedava arazi' imkanını anlattı! "1 dönümlük araziyi bedavaya veriyor"

    29.08.2024 08:26
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.08.2024 08:26
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    İsveç'te yaşayan bir Türk sosyal medyadan yaptığı paylaşımında belediyenin sağladığı bedava arazi imkanını anlattı. İsveç'te karavanda yaşayan içerik üreticisi Zafer Atalay, belediyenin bedava verdiği 1 dönümlük araziyi ziyaret ederek, "Tek koşulu ise "gelin burada yaşayın" diyor" ifadelerini kullandı.

    İsveç'te yaşayan bir içerik üreticisi olan Zafer Atalay, belediyenin sağladığı bir imkandan söz edince sosyal medyanın ilgisini çekti. Belediyenin 'bedava arazi' kampanyasından bahseden Atalay, "Belediyenin bedavaya arsa verdiği noktaya geldim arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Belediye şu arkamda gördüğünüz araziyi, 1 dönümlük araziyi bedavaya veriyor. Tek koşulu ise "gelin burada yaşayın" diyor. Okuluna, parkına, ormanına, kreşine vs. bakacağız. Tabii ki komşularımıza da bakmaya geldik. Gayet nezih bir ortamı var. Karavanımızı buraya park ederiz geniş bir arazisi var" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Adamlarda ki belediyecilik anlayışına bak arkadaş! Şu ortamın, havanın güzelliği baş döndürücü" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Moralim daha fazla bozulmasın diye izlemedim." yorumunu yaptı.

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    sosyal medya İsveç
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