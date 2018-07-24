KADIN

İsveçli model Natasha Crown dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak istiyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 10:45 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için uğraşan Natasha Crown, her sabah uyanır uyanmaz ayna karşısına geçiyor ve sanki yeterince büyük değilmiş gibi daha büyük kalçalara sahip olmak istiyor. Mümkün olduğu kadar kilo almak için her ay yaklaşık 15 kavanoz Nutella'nın yanı sıra pizza ve makarna tüketen Natasha, 'kalçalarımın büyük olması beni seksi ve güçlü gösteriyor' diye konuşuyor.

İsveçli model Natasha Crown dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak istiyor

İsveç'te yaşayan model Natasha Crown, kalçalarının 183 cm olduğunu söylüyor. Her gün daha büyük kalça hayaliyle uyandığını söyleyen 24 yaşındaki kadın dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için gereken her şeyi yapacağını söyleyerek vücudunda biriken yağları poposuna enjekte ettiriyor.

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Instagram'da 80 bin takipçisi olan Natasha hem modellik yapıyor hem de videolarını ve fotoğraflarını büyük popo tutkunlarına satarak geçimini sağlıyor.

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İlk operasyonunu 20 yaşında yaptıran kadın büyük popo işini takıntı haline getirmiş.

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Takıntılı olduğunu kendisi de kabul eden Natasha, kalçalarının yeterince büyük olmadığını düşündüğü için beden dismorfisi yaşayabileceğini söylüyor.

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Ve ekliyor; ''Popo operasyonlarının yanı sıra dudak ve meme büyütme işleri de gerçekleştirdim. Vücudumu çok seviyorum. Yürürken bütün o sallantıyı hissediyorum ve bu beni cinsel açıdan istekli hissettiriyor. Bence bu dünyanın en güzel duygusu. Popom beni seksi ve güçlü hissettiriyor. Olumsuz eleştirileri görmüyorum çünkü kendimi böyle mutlu hissediyorum.''

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