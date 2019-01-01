HABER

İsveç'te camiye silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 21:44 | Son Güncelleme

İsveç'te camiye silahlı saldırı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Malmö kentindeki bir camiye silahlı saldırı düzenlendi.

Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Malmö kentindeki Mahmood Camisi'ne yapılan silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Anna Göransso, saldırıda caminin 3 camının kırıldığını ve olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldığını söyledi.

Cami Başkanı Kareem Lone, "Çevre sakinleri silah seslerini yılbaşı kutlaması yapanların attığı havai fişek zannetmişler. Caminin dış duvarındaki camların kıldığını fark ettik ve polise haber verdik. Polis, olay yerinde birkaç kurşun çekirdeği buldu." ifadesini kullandı.

Saldırının sebebinin henüz bilmediğini aktaran Lone, polisin incelemelerinin devam ettiğini ve olayla ilgili henüz gözaltı olmadığını kaydetti.

PARTNERGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 FotoğrafGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 Fotoğraf
Meteoroloji'den yurt geneline son dakika uyarısıMeteoroloji'den yurt geneline son dakika uyarısı
Hakkari-Şırnak Karayolu'nun 8 ayrı noktasına çığ düştüHakkari-Şırnak Karayolu'nun 8 ayrı noktasına çığ düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cami saldırı isveç malmö

En Çok Okunan Haberler

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

AK Parti'de Mustafa Tuna sesleri

AK Parti'de Mustafa Tuna sesleri

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yurt geneline son dakika uyarısı

Meteoroloji'den yurt geneline son dakika uyarısı

Bahçeli'ye doğum gününde kurt kafası hediyesi!

Bahçeli'ye doğum günü hediyesi: Kurt kafası!

Hakkari-Şırnak yolu çığ düşmesi sonucu kapandı

Hakkari-Şırnak yolu çığ düşmesi sonucu kapandı

Uludağ'da yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle: AYM’ye ‘ihlal’ başvurusu

Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.