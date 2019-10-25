İşverenler, zengin gördükleri kişilere daha çok maaş veriyor!

İşe alım görüşmesini yapanların, iş başvurusunda bulunan adayların sosyoekonomik statülerini konuşmaya başladıktan saniyeler sonra belirledikleri yeni bir araştırmayla ortaya kondu. Yale Üniversitesi’nin, Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayımlanacak araştırmasına göre işe alım müdürleri bir kişinin sosyal sınıfı hakkında sadece 7 kelimeyi nasıl telaffuz ettiklerine bakarak hemen fikir ediniyor.
STATÜSÜ YÜKSEKSE İŞ İÇİN DAHA YETKİN GÖRÜYORLAR
Araştırma, işverenin başvuruda bulunan kişinin sosyal sınıfının daha yüksek olduğunu düşündüğünde, bu kişiyi düşük statüdeki diğerlerine kıyasla iş için daha yetkin görmesinin daha olası olduğunu belirledi.
DAHA YÜKSEK MAAŞ ÖNERİYORLAR
Çalışma ayrıca işverenin, sosyoekonomik durumunun daha yüksek olduğunu düşündüğü birine daha yüksek başlangıç maaşı önerme ihtimalinin de kuvvetli olduğunu iddia ediyor. Araştırmaya öncülük eden Yale Üniversitesi’nde örgütsel davranış alanında öğretim üyesi Michael Kraus ve ekibi, farklı sosyal arka plana sahip 20 adayı seçerek onları laboratuvar sorumlusu pozisyonu için görüşmeye davet etti.
ARAŞTIRMA 274 KİŞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Adayların kendilerini tanıtmaları kayıt altına alınırken, bu kayıtlar daha sonra adayların özgeçmişlerini görmeyen 274 işe alım müdürüne dinletildi. Müdürlerden bu kişilerin mesleki yetenekleri ve sosyal sınıfları hakkında karar vermeleri, onlara başlangıç maaşı belirlemeleri istendi.
'YETENEKLİ KİŞİLER SADECE ZENGİN AİLELERDEN ÇIKMIYOR'
“Sosyal sınıftan bariz bir biçimde nadiren konuşuyoruz fakat buna rağmen işe alım tecrübesi olanlar, adayın birkaç saniyelik konuşmasından sosyoekonomik durumuna dayalı yetkinlik ve uygunluk çıkarımı yapıyor” diyen Kraus sözlerini şöyle sürdürdü:
Daha eşitlikçi bir topluma geçmek istiyorsak başkalarına yönelik ilk izlenimlerimizi yönlendiren bu yerleşmiş psikolojik süreçlerle mücadele etmeliyiz. Bu işe alım eğilimlerinin önerebileceklerine rağmen, yetenekli kişiler sadece zengin veya iyi eğitimli ailelerde doğanlar arasında bulunmuyor. Toplumdaki her statü seviyesinden adayları etkin bir şekilde işe alan uygulamalar, fırsatları en uygun kişilerle eşleştirecek en iyi konumdalar.
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