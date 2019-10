İşverenler, zengin gördükleri kişilere daha çok maaş veriyor!

İşe alım görüşmesini yapanların, iş başvurusunda bulunan adayların sosyoekonomik statülerini konuşmaya başladıktan saniyeler sonra belirledikleri yeni bir araştırmayla ortaya kondu. Yale Üniversitesi’nin, Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayımlanacak araştırmasına göre işe alım müdürleri bir kişinin sosyal sınıfı hakkında sadece 7 kelimeyi nasıl telaffuz ettiklerine bakarak hemen fikir ediniyor.

STATÜSÜ YÜKSEKSE İŞ İÇİN DAHA YETKİN GÖRÜYORLAR

Araştırma, işverenin başvuruda bulunan kişinin sosyal sınıfının daha yüksek olduğunu düşündüğünde, bu kişiyi düşük statüdeki diğerlerine kıyasla iş için daha yetkin görmesinin daha olası olduğunu belirledi.

DAHA YÜKSEK MAAŞ ÖNERİYORLAR

Çalışma ayrıca işverenin, sosyoekonomik durumunun daha yüksek olduğunu düşündüğü birine daha yüksek başlangıç maaşı önerme ihtimalinin de kuvvetli olduğunu iddia ediyor. Araştırmaya öncülük eden Yale Üniversitesi’nde örgütsel davranış alanında öğretim üyesi Michael Kraus ve ekibi, farklı sosyal arka plana sahip 20 adayı seçerek onları laboratuvar sorumlusu pozisyonu için görüşmeye davet etti.