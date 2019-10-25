Mynet Trend

İşverenler, zengin gördükleri kişilere daha çok maaş veriyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.10.2019 14:01 | Son Güncelleme

Yeni bir araştırma işverenin, sosyal sınıfının daha yüksek olduğunu düşündüğü adayları iş için daha yetkin gördüğüne işaret ediyor. Yani, iş görüşmesinde kendinizi zengin gösterirseniz, daha yüksek maaş teklifi alabilirsiniz.

İşverenler, zengin gördükleri kişilere daha çok maaş veriyor!

İşe alım görüşmesini yapanların, iş başvurusunda bulunan adayların sosyoekonomik statülerini konuşmaya başladıktan saniyeler sonra belirledikleri yeni bir araştırmayla ortaya kondu. Yale Üniversitesi’nin, Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayımlanacak araştırmasına göre işe alım müdürleri bir kişinin sosyal sınıfı hakkında sadece 7 kelimeyi nasıl telaffuz ettiklerine bakarak hemen fikir ediniyor.

STATÜSÜ YÜKSEKSE İŞ İÇİN DAHA YETKİN GÖRÜYORLAR

shaking-hands-3091906_960_720

Araştırma, işverenin başvuruda bulunan kişinin sosyal sınıfının daha yüksek olduğunu düşündüğünde, bu kişiyi düşük statüdeki diğerlerine kıyasla iş için daha yetkin görmesinin daha olası olduğunu belirledi.

DAHA YÜKSEK MAAŞ ÖNERİYORLAR

india-3887568_960_720

Çalışma ayrıca işverenin, sosyoekonomik durumunun daha yüksek olduğunu düşündüğü birine daha yüksek başlangıç maaşı önerme ihtimalinin de kuvvetli olduğunu iddia ediyor. Araştırmaya öncülük eden Yale Üniversitesi’nde örgütsel davranış alanında öğretim üyesi Michael Kraus ve ekibi, farklı sosyal arka plana sahip 20 adayı seçerek onları laboratuvar sorumlusu pozisyonu için görüşmeye davet etti.

ARAŞTIRMA 274 KİŞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adayların kendilerini tanıtmaları kayıt altına alınırken, bu kayıtlar daha sonra adayların özgeçmişlerini görmeyen 274 işe alım müdürüne dinletildi. Müdürlerden bu kişilerin mesleki yetenekleri ve sosyal sınıfları hakkında karar vermeleri, onlara başlangıç maaşı belirlemeleri istendi.

'YETENEKLİ KİŞİLER SADECE ZENGİN AİLELERDEN ÇIKMIYOR'

achievement-3840967_960_720

“Sosyal sınıftan bariz bir biçimde nadiren konuşuyoruz fakat buna rağmen işe alım tecrübesi olanlar, adayın birkaç saniyelik konuşmasından sosyoekonomik durumuna dayalı yetkinlik ve uygunluk çıkarımı yapıyor” diyen Kraus sözlerini şöyle sürdürdü:

Daha eşitlikçi bir topluma geçmek istiyorsak başkalarına yönelik ilk izlenimlerimizi yönlendiren bu yerleşmiş psikolojik süreçlerle mücadele etmeliyiz. Bu işe alım eğilimlerinin önerebileceklerine rağmen, yetenekli kişiler sadece zengin veya iyi eğitimli ailelerde doğanlar arasında bulunmuyor. Toplumdaki her statü seviyesinden adayları etkin bir şekilde işe alan uygulamalar, fırsatları en uygun kişilerle eşleştirecek en iyi konumdalar.

PARTNER Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu! Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu!
24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu
Uyuşturucu kuryesi kedi yakayı ele verdi!Uyuşturucu kuryesi kedi yakayı ele verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işveren işçi iş ilanları işe alım maaş yüksek maaş

En Çok Okunan Trend Haberler

Twitter'dan skandal Mazlum Kobani kararı!

Twitter'dan skandal Mazlum Kobani kararı!

6 yıl boyunca ayıların cinsel organını yedi, sonunda yakalandı!

6 yıl boyunca ayıların cinsel organını yedi, sonunda yakalandı!

Eşiyle ilgili bomba itiraf! 'Soyunma odama dalıp...'

Eşiyle ilgili bomba itiraf! 'Soyunma odama dalıp...'

MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, Kısmetse Olur'daki görüntüleriyle şaşırttı!

MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, Kısmetse Olur'daki görüntüleriyle şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çanakkale'de dev balığın avlanma anı böyle görüntülendi

Çanakkale'de dev balığın avlanma anı böyle görüntülendi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

Gökyüzündeki garip nesne herkesi şaşkına çevirdi!

Gökyüzündeki garip nesne herkesi şaşkına çevirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en pahalı viskisi öyle bir fiyata satıldı ki...

Dünyanın en pahalı viskisi öyle bir fiyata satıldı ki...

24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu

24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu

Uyuşturucu kuryesi kedi yakayı ele verdi!

Uyuşturucu kuryesi kedi yakayı ele verdi!

Farkındalık yaratmak için göğüslerine kamera koyup sokağa çıktı!

Göğüslerinin arasına kamera yerleştirip...

Üstsüz yemek yaptı ortalığı salladı!

Üstsüz yemek yaptı ortalığı salladı!

Donald Trump'a yapmadıklarını bırakmadılar! Oğlundan tepki geldi

Trump'a yapmadıklarını bırakmadılar! Oğlundan tepki geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.