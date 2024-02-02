İsviçre'de yaşayan Türk anlattı! Çöp atmanın bile kuralları var... "Eğer uymazsanız çöpü karıştırıp sizi bulurlar"

İsviçre'de yaşayan bir Türk'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. İsviçre'de çöp atmanın kuralları olduğundan söz eden kadın sadece ülkenin belirlediği poşetlerin kullanılabileceğini söyledi.

Yanlış çöp poşetinin kullanılması durumunda özel bir ekibin evlerine ceza gönderdiğinden söz eden kadın, "İsviçre'de yaşıyoruz. Tabi kii de çöp poşetine 2.6 Frank vereceğiz. Eğer farklı bir çöp poşetiyle çöp atmayı planlarsanız çöpler alırken farklı olanlar ayrılıyor. Özel bir ekip var. O özel ekip gelip çöplerinizi kurcalayıp isminizi bulup evinize 300 Frank fatura yolluyorlar" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye ilgi gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O zaman kimlik bilgilerini gösteren çöpler atmayın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çöpünüze bile karışıyorlar" yorumu yaptı.







