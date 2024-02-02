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    4. İsviçre'de yaşayan Türk anlattı! Çöp atmanın bile kuralları var... "Eğer uymazsanız çöpü karıştırıp sizi bulurlar"

    İsviçre'de yaşayan Türk anlattı! Çöp atmanın bile kuralları var... "Eğer uymazsanız çöpü karıştırıp sizi bulurlar"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.02.2024 10:39 | Son Güncelleme:
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    İsviçre'de yaşayan bir Türk sosyal medyadan yaptığı paylaşımında ülke genelinde bölgelere bağlı olarak değişen çöp atma kurallarından söz etti. Çöpleri belirlen çöp poşetleriyle çöpe atmak zorunda olduklarını belirten kadın, kurallara uyulmaması durumunda özel bir ekibinin sizi tespit ederek evinize ceza gönderdiğini söyledi.

    İsviçre'de yaşayan bir Türk'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. İsviçre'de çöp atmanın kuralları olduğundan söz eden kadın sadece ülkenin belirlediği poşetlerin kullanılabileceğini söyledi.

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    Yanlış çöp poşetinin kullanılması durumunda özel bir ekibin evlerine ceza gönderdiğinden söz eden kadın, "İsviçre'de yaşıyoruz. Tabi kii de çöp poşetine 2.6 Frank vereceğiz. Eğer farklı bir çöp poşetiyle çöp atmayı planlarsanız çöpler alırken farklı olanlar ayrılıyor. Özel bir ekip var. O özel ekip gelip çöplerinizi kurcalayıp isminizi bulup evinize 300 Frank fatura yolluyorlar" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye ilgi gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O zaman kimlik bilgilerini gösteren çöpler atmayın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çöpünüze bile karışıyorlar" yorumu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    İsviçre çöp
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