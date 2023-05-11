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  4. İtalya’da korku dolu anlar! Milano şehir merkezinden siyah dumanlar yükseldi: Araçlar alevlerin içinde kaldı

İtalya’da korku dolu anlar! Milano şehir merkezinden siyah dumanlar yükseldi: Araçlar alevlerin içinde kaldı

11.05.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın Milano kentinin merkezinde yaşanan patlamada alevler çevrede bulunan araçları etkisi altına alarak kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderilirken yakın bölgedeki kreş ve huzurevi boşaltıldı. İtalyan basınında paylaşılan görüntülerde alevlerin etkisiyle siyah dumanlar yükseldi.

Milano'nun güneydoğusundaki Porta Romana bölgesindeki Lombardo Sokağı’nda patlama ve beraberindeki yangın yerel saatle öğle saatlerinde meydana geldi. Çıkan yangında elinde yanıklar oluşan bir kişi dahil olmak üzere en az 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

DUMANLAR TÜM SOKAĞA YAYILDI

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İtalyan basını, oksijen tüplerini taşıyan minibüsün bir sokak köşesine park halindeyken patladığını ve patlamanın sekiz aracı daha ateşe verdiğini bildirdi.

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Patlamanın kaynağına ilişkin olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İtalya’nın kuzey kentinin belediye başkanı Giuseppe Sala, olayla ilgili terör saldırısı iddialarını da yalanladı.

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