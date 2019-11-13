HABER

İtalya, iklim krizi dersini zorunlu hale getiren ilk ülke olacak

13.11.2019 06:10 | Son Güncelleme

İtalya Eğitim Bakanı, gelecek yıldan itibaren okullarda iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma dersinin zorunlu hale getirileceğini, bunu yapan ilk ülke olacaklarını açıkladı.

İtalya, iklim krizi dersini zorunlu hale getiren ilk ülke olacak

İtalya Eğitim Bakanı, gelecek yıldan itibaren okullarda iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma dersinin zorunlu hale getirileceğini, bunu yapan ilk ülke olacaklarını açıkladı.

Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde gazetecilere açıklama yapan Eğitim Bakanı Lorenzo Fioramonti, ilkokuldan liseye kadar verilecek "yurttaşlık eğitimi" derslerinde küresel iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve ekoloji gibi başlıklara odaklanılacağını söyledi.

Fioramonti, bu dersin, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda oluşturulan yeni bir eğitim modeline dahil olduğunu belirtti.

İktidar ortağı 5 Yıldız Hareketi'nden olan Bakan Fioramonti'nin açıklamasına göre, Eğitim Bakanlığı bünyesinde bu yeni eğitim modeli için bir uzmanlar kurulu oluşturuldu.

Ocak ayından itibaren öğretmenlere formasyon eğitimi verilmeye başlanacak. Eylül 2020'de başlayacak gelecek öğretim yılında da öğrenciler iklim krizi odaklı ilk derslerini almaya başlayacak.

Öğrenciler, yılda toplam 33 saat olmak üzere haftada 1 saate yakın iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik odaklı ders alacak.

Fioramonti, bu proje için 10 milyon euro'luk bir bütçe ayırdıklarını, bu paranın büyük oranda öğretmenlerin eğitimi için kullanılacağını söyledi.

Lorenzo Fioriamonti

'Büyük devrimin ilk adımı'

Fioramonti, bu derslerin yalnızca bir "ilk adım" teşkil ettiğini de belirtti ve "gerçekten büyük bir devrim yapmak için bunun devamını getirmeyi planladıklarını" da söyledi.

Bakan, ilerleyen aşamalarda iklim, ekoloji, sürdürülebilir kalkınma gibi konuların coğrafya, fizik gibi başka derslerle de entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eylül ayından bu yana Eğitim Bakanı olarak görev yapan Fioramonti, dünya genelinde öğrencilerin yaptığı "iklim grevine" destek vermiş ve İtalya'daki okul yönetimlerinden, bu greve katılmak için derslerine girmeyen öğrencilerin "mazeretli" kabul edilmesini istemişti.

Bakan Fioramonti, yaptığı açıklamada da bu öğrenci grevlerine katılan çocukların, iklim krizi dersi projesine destek verdiklerini söyledi.

Bu projenin gündeme gelmesinin ardından binlerce e-posta aldığını söyleyen Bakan, "öğrenciler aylardır yaptıkları gösterilerde verdikleri mesajın dinlenmesinden memnunlar" diye konuştu.

PARTNER Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
Bolivya krizi: Jeanine Áñez, geçiş sürecinde ülkeyi yöneteceğini ilan ettiBolivya krizi: Jeanine Áñez, geçiş sürecinde ülkeyi yöneteceğini ilan etti
Trump'ın azil süreci: Bugün başlayacak süreçte hangi isimler ve başlıklar kilit konumda?Trump'ın azil süreci: Bugün başlayacak süreçte hangi isimler ve başlıklar kilit konumda?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump açıkladı: Nerede olduğunu biliyoruz

Trump açıkladı: Nerede olduğunu biliyoruz

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Boş arazide kanlar içerisinde bulundu! Ankara'da sır cinayet!

Boş arazide kanlar içerisinde bulundu! Ankara'da sır cinayet!

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni mi?

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail’in Filistin’e düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in Filistin’e düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

ABD Başkanı Trump açıkladı: Nerede olduğunu biliyoruz

Trump açıkladı: Nerede olduğunu biliyoruz

'Kendimi havaya uçuracağım' dedi!

'Kendimi havaya uçuracağım' dedi!

İsraillilerin yüzde 53’ü Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinden yana

İsrail'de Türkiye anketi! Çarpıcı sonuçlar

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tehdit!

Netanyahu'dan tehdit gibi sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.