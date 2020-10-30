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İtalya’da apartman çatısında mangal yapan şahsa polis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 17:45 | Son Güncelleme

İtalya’da korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında oturduğu apartmanın çatısında mangal yapan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.Avrupa ülkeleri Covid-19 pandemisi ile mücadeleye devam ediyor.

İtalya’da korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında oturduğu apartmanın çatısında mangal yapan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Avrupa ülkeleri Covid-19 pandemisi ile mücadeleye devam ediyor. İtalya’nın bazı şehirlerinde, Covid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İlan edilen yasakların ardından gerginliğin arttığı ülkede yasağa karşı gelen birçok kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı. İtalya’da bir şahsın, sokağa çıkma yasağı sırasında oturduğu apartmanın çatı katında mangal yapması üzerine gözaltılara bir yenisi daha eklendi. İtalya polisi, mangal yapan şahsı fark etmesinin ardından, çatısında mangal yapılan apartmana operasyon düzenledi. Helikopter desteği sağlanan polis operasyonunda mangal yapan şahıs gözaltına alındı. Yaşanan ilginç olay polis kamerası tarafından anbean kaydedildi

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