İtalyan işi Müge Anlı! Canlı yayında annesini öldürdüğünü itiraf etti: Demans olan annesini boğarak öldürdü... "Onunla baş edemiyordum"

MYNET|DIŞ HABERLER İtalyan programı Pomeriggio Cinque, Loretta'nın ölümünü haberleştirirken tesadüfen Spezzano di Fiorano'daki evinin dışında bu adamla karşılaştı. 80 yaşındaki Loretta isimli kadın geçtiğimiz hafta sonunda yatağında ölü bulunmuştu ve polise her yerde yaşlı kadınla birlikte yaşayan 50 yaşındaki Lorenzo Carbone isimli oğlunu arıyordu. Telefon programının olay yerinde gerçekleştirilen canlı yayın sırasında muhabir etrafta gezinen bir adam mikrofon uzattı.

Carbone, televizyon röportajında annesini öldürdükten sonra yakınlardaki Pavullo kasabasına nasıl kaçtığını ve daha sonra eve nasıl döndüğünü anlattı. Carbone, gazeteci Fabio Giuffrida'ya annesinin bunama hastalığıyla yaşadığını söyleyerek, "Artık dayanamıyordum, onunla baş edemiyordum. Onu boğdum, neden yaptığımı bilmiyorum. Ara sıra kendini tekrarlayıp durmasıyla beni sinirlendiriyordu" dedi.

Annesini ayakkabı bağıyla nasıl öldürdüğünü anlatınca muhabir, duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı.Olayı anlatan muhabir Giuffrida, hemen polisi arayarak Carbone'yi tutukladıklarını belirterek, "Kendimi bir katil zanlısının karşısında bulacağımı hiç düşünmezdim" diye konuştu.