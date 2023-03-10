İtalyan spor spikeri Diletta Leotta dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!

Bir dönem göğüsleri nedeniyle gündem olan ünlü sunucu ve spor spikeri Diletta Leotta, dekolteli pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.

Daha önce Can Yaman ile aşk yaşayan Diletta Leotta cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Napoli taraftarları, seksi tarzıyla dikkat çeken iletta Leotta için 'Göğüslerini aç' sloganları atmıştı. Ünlü sunucu, yaşadığı ilginç duruma gülerek tepki vermişti.

Diletta, 1991'de İtalya'nın Sicilya Özerk Bölgesi'nde yer alan Katanya isimli küçük bir şehrinde doğdu.

18 yaşında ise kariyerine başlamak için Roma'ya taşındı. Çünkü her zaman kameralar önünde olmak istiyordu.

Diletto 2009 yılında Miss Italy seçmelerine katılmış. Şu an ülkenin en seksi kadınlarından olsa da, Miss Italy'nin ilk seçmelerini bile geçememişti.



