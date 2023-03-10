MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İtalyan spor spikeri Diletta Leotta dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!

10.03.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Can Yaman ile ilişkisiyle birlikte Türkiye'de de tanınır hale geldi. Sosyal medyada dünyanın en seksi spikeri olarak tanınan İtalyan yıldız dekolteli pozlarıyla yine çok beğenildi.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!

Bir dönem göğüsleri nedeniyle gündem olan ünlü sunucu ve spor spikeri Diletta Leotta, dekolteli pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.

Daha önce Can Yaman ile aşk yaşayan Diletta Leotta cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Diletta Leotta

Diletta Leotta 2

Napoli taraftarları, seksi tarzıyla dikkat çeken iletta Leotta için 'Göğüslerini aç' sloganları atmıştı. Ünlü sunucu, yaşadığı ilginç duruma gülerek tepki vermişti.

Diletta Leotta 7

Diletta Leotta 6

Diletta, 1991'de İtalya'nın Sicilya Özerk Bölgesi'nde yer alan Katanya isimli küçük bir şehrinde doğdu.

Diletta Leotta 3

18 yaşında ise kariyerine başlamak için Roma'ya taşındı. Çünkü her zaman kameralar önünde olmak istiyordu.

Diletta Leotta 4

Diletto 2009 yılında Miss Italy seçmelerine katılmış. Şu an ülkenin en seksi kadınlarından olsa da, Miss Italy'nin ilk seçmelerini bile geçememişti.

Diletta Leotta 5

Diletta Leotta 10

Diletta Leotta 9

Diletta Leotta 8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evli fenomenle birlikteymiş! Tepki çekince...Evli fenomenle birlikteymiş! Tepki çekince...
Urfalı Zeyno adeta bambaşka biri! Görenler tanıyamadıUrfalı Zeyno adeta bambaşka biri! Görenler tanıyamadı
Yılmaz Özdil'e Meral Akşener'den göndermeli destek geldi! Yılmaz Özdil'e Meral Akşener'den göndermeli destek geldi!
Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta can yaman diletta leotta sosyal medya dekolte yaşında

En Çok Okunan Haberler

Naci Görür'den Marmara için korkutan deprem tahmini!

Naci Görür'den Marmara için korkutan deprem tahmini!

Erdoğan'la görüştü, kapıyı açık bıraktı!

Erdoğan'la görüştü, kapıyı açık bıraktı!

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Artık saatler kaldı! Tüm gözler orada...

Artık saatler kaldı! Tüm gözler orada...

Tepkiler çığ gibi! Taraftar mağlubiyetin faturasını İrfan Can'a kesti

Tepkiler çığ gibi! Taraftar mağlubiyetin faturasını İrfan Can'a kesti

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.