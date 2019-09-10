HABER

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinden tasarım ve mimarlık etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 20:52 | Son Güncelleme

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinden tasarım ve mimarlık etkinliği

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Bilkent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iş birliğiyle İtalyan tasarımı ve mimarlığı üzerine etkinlik düzenlendi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Caccia Dominio'ların Hikayesi" adlı etkinliğe, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, iş insanları ve basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Gaiani, etkinliğe yoğun katılımdan memnuniyet duyduğunu, Türkiye'de İtalyan tasarımına ciddi ilgi olduğunu söyledi.

Gainai, ünlü İtalyan mimar Paolo Caccia Dominioni ile mimar ve tasarımcı Luici Caccia Dominioni'nin kuzen olduğunu belirtti.

Etkinlikte Politecnico di Milano'dan Prof. Cristina Pallini, aynı zamanda İtalya Büyükelçiliğinin Ankara'daki yerleşkesini projelendiren Paolo Caccia Dominioni hakkında bir sunum yaptı.

Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi Prof. Giorgio Gasco da Luici Caccia Dominioni ve eserleri hakkında sunum gerçekleştirdi.

Etkinlikte B&B Italia ve Mozaik tarafından hazırlanan Azucena Koleksiyonundan Luigi Caccia Dominioni'ye ait tasarımlardan oluşan özel bir sergi de davetlilerin beğenisine sunuldu.

Öte yandan, İtalya'nın Ankara Büyükelçisinin İstanbul'daki ikametgahı olan Venedik Sarayı, 12 Eylül'de İtalyan tasarımı konulu bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

PARTNERDev timsahı dakikalar içinde öldürdü!Dev timsahı dakikalar içinde öldürdü!
Düzce’den, Diyarbakırlı annelere destekDüzce’den, Diyarbakırlı annelere destek
Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya Büyükelçiliği Mimarlık sanat

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Arka Sokaklar'ın güzeli yakışıklı oyuncuyla el ele

Arka Sokaklar'ın güzeli yakışıklı oyuncuyla el ele

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır anneleri, HDP il binası önünde oturma eylemine devam ediyor

Bekleyiş sürüyor! 'Çocuğumun mağarada yaşamasını istemiyorum'

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kürtaj listesi' açıklaması

Başsavcılık'tan 'kürtaj listesi' açıklaması

Ankara'dan Hatay'a götürülen yabancı uyruklu şahıs Aksaray'da firar etti

Polis alarma geçti! Drone kaldırıldı, her yerde aranıyor

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.