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İtalya'nın uzaya giden ilk kadın astronotu Samantha Cristoforetti 2022'de ikinci kez gidecek

05.05.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın uzaya giden ilk kadın astronotu olan Samantha Cristoforetti'nin gelecek sene bir kez daha Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceği açıklandı. Cristoforetti bu misyonla tek bir seferde uzayda en fazla zaman geçiren Avrupalı astronot olmuştu. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalya'nın uzaya giden ilk kadın astronotu Samantha Cristoforetti 2022'de ikinci kez gidecek

İtalya'nın uzaya giden ilk kadın astronotu Samantha Cristoforetti'nin gelecek yıl bir kez daha Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceği açıklandı.

İlk olarak Kasım 2014'te Avrupa Uzay Ajansı'nın "Futura" (gelecek) isimli misyonu için uzaya giden Cristoforetti, 199 gün 16 saat boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapmıştı.

Cristoforetti bu misyonla tek bir seferde uzayda en fazla zaman geçiren Avrupalı astronot olmuştu.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Cristoforetti 2022'nin ilkbahar aylarında yeniden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.

ESA'nın bugünkü basın toplantısında konuşan Samantha Cristoforetti, "ikinci evim" diye nitelediği Uzay İstasyonu'na bir kez daha gidecek olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi ve "Bu benim en büyük arzumdu" dedi.

Uzayda 6 ay kalacak

Cristoforetti'nin 2022'deki uzay misyonuna bir özel ticari uzay aracıyla gideceği ve uzayda yaklaşık 6 ay kalacağı açıklandı.

2014'teki misyonda ise Cristoforetti, Rusya ve ABD'den astronotlarla birlikte Rusya'ya ait bir Soyuz uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmişti.

Uzay istasyonuna gitmek için eğitim çalışması (Arşiv)

Samantha Cristoforetti'nin gelecek seneki misyonunda, insan fizyolojisi ve biyolojiyle ilgili deneylerin yanı sıra uzayda 3 boyutlu metal yazıcı kullanımı üzerinde deneyler de yapması planlanıyor.

Bu deneylerin Ay ve Mars'la ilgili uzay çalışmalarına da yardımcı olması umuluyor.

Cristoforetti'nin yeni misyonuyla ilgili detayların ilerleyen aşamalarda açıklanması bekleniyor.

Samantha Cristoforetti

ESA Genel Müdürü Josef Aschbacher, Cristoforetti'nin yeni misyonunu açıklarken, ESA'nın geçen ay açıkladığı yeni astronot alımı planlarına da değindi.

Aschbacher, "Samantha, geçen günlerde açıklanan ESA astronot seçimlerine aday olmak isteyen herkes için harika bir örnek teşkil ediyor" dedi.

Avrupa Uzay Ajansı geçen ay, 11 yıl sonra ilk kez yeni astronot alımı yapacaklarını açıklamıştı. Cristoforetti, Ajans'ın son açtığı başvurularda, 2008-2009 döneminde seçilen astronotlar arasındaydı.

43 yaşındaki Cristoforetti, İtalya'nın ilk kadın astronotu olmadan önce İtalya Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak görev yapıyordu.

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