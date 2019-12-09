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İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kediyi 14 yaşındaki çocuk sahiplendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:13 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bir iş yerinin tabelasında 1 gündür mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale’de bir iş yerinin tabelasında 1 gündür mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O sırada bisikletiyle yoldan geçen 14 yaşındaki bir çocuk ise kediyi sahiplendi.
Kırıkkale’de Yenidoğan Mahallesi 603. Sokak’taki esnaflar iş yeri tabelasından gelen kedi sesini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesine haber verdi.
Gelen itfaiye ekibi, tabelada mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Tabeladan bir parça sökülerek aparat yardımıyla kedinin dışarıya çıkması sağlandı. O sırada yoldan geçen 14 yaşındaki Mehmet Üzüm kurtarılan kediyi sahiplendi.

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