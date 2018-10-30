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İtfaiyeden balon kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:39 | Son Güncelleme

İtfaiyeden balon kurtarma operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli İtfaiyesi ekipleri, balonu ağaca takılan 4 yaşındaki çocuğun yardımına koştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 142. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini izlemek için ağabeyiyle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na gelen 4 yaşındaki Zeynep Yıldırım, çizgi film karakteri Pepee şeklindeki uçan balonunu elinden kaçırdı.

Yıldırım, meydandaki bir ağaçta takılı kalan balonu indirmek için çevresindekilerden yardım istedi.

Balonu kurtaramayan vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.

İtfaiye ekipleri, uzattıkları merdivenle ağaçtaki oyuncak balonu alarak minik Zeynep'e teslim etti.

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