İtiraf ettiler! Eşlerine güvenmeyen kadınlar onlar evden çıkınca...

2 bin yetişkinin katıldığı bir araştırmaya göre kadınlar, eşlerine temizlik konusunda pek de güvenmiyor.

Bulaşık makinesini yerleştiren eşlerinin arkasından tekrar makineyi boşaltan kadınlar, süpürme işlemini de tekrar yapıyorlar.

EŞLERİ EVDEN ÇIKINCA TEKRAR TEMİZLİK YAPIYORLAR

Bu, evi "standartlara uygun" hale getirmek için başka birinin temizlik çabalarını takip ederek her ay ortalama iki buçuk saat harcadıkları anlamına geliyor. Ve her 10 kişiden altısı bunu gizlice yaptığını itiraf ediyor. Bununla birlikte kadınlar, bu temizliği eşleri evden çıktıktan sonra yaptıklarını da söylüyor.

Kadınlar buna gerekçe olaraksa aşırı kontrol etme alışkanlığı ve işin düzgün yapılmadığını gösteriyor.



