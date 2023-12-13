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    4. İtirafı sosyal medyada çok konuşuldu! "Ben ve kocam iyi bir nedenden dolayı aynı yatağı paylaşmıyoruz"

    İtirafı sosyal medyada çok konuşuldu! "Ben ve kocam iyi bir nedenden dolayı aynı yatağı paylaşmıyoruz"

    13.12.2023 15:53 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşım yapan bir kadın kocasıyla artık aynı yatağı paylaşmadığını evliliğinde sorun yaşamadığına dair güvence vererek söyledi. Tiffany Chesson'un alışılmadık uyku düzeni bir anda TikTok'ta gündem yaratmayı başardı.

    İtirafı sosyal medyada çok konuşuldu! "Ben ve kocam iyi bir nedenden dolayı aynı yatağı paylaşmıyoruz"

    Ebeveynlik ipuçlarını ve püf noktalarını sıklıkla paylaştığı TikTok kanalında yayınladığı bir video aracılığıyla alışılmadık uyku düzenlemelerini anlatan Tiffany Chesson sosyal medyada gündem olmayı başardı. Genç kadın farklı yataklarda uyumanın evliliği iyileştirdiğini söylerken paylaşımı da viral oldu.

    EVLİLİĞİMİZ HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ

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    Tiffany, evliliğinin şu ana kadarki en sağlıklı ve en güçlü durumda olduğunu açıkladı ve bunu kısmen kendisi ve kocası Shaun'un farklı odalarda uyuduğu gerçeğine bağladı. Farklı yataklarda uyumanın dışarıdan değişik izlenimler yarattığını ifade eden Chesson, "Sanırım pek çok insan kaç çiftin aynı yatağı paylaşmadığını bilse şaşırırdı. Çünkü bu konuda çok fazla damgalama ve utanç var. Eğer aynı yatağı paylaşmıyorsanız ilişkinizde bir sorun olduğu fikrine sahibiz ama benim için durum tam tersi." dedi.

    FARKLI RUTİNLERE SAHİPLER

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    Kendisinin ve eşinin uyku rutinlerinin çok farklı olduğunu, örneğin kendisinin işe gitmek üzere 4:45'te uyandığını, kendisinin ise alarmı erteleyip daha geç kalktığını, kendisinin pamuklu yatakları, kocasının ise yumuşak yatakları sevdiğini söyledi. Tercih ettikleri gece rutinindeki bu farklılıkların tartışmalar için mükemmel bir reçete olduğunu, dolayısıyla ayrı yataklarda uyumanın tartışmaları önlemeye yardımcı olduğunu ve evliliklerini sağlıklı tuttuğunu söyleyen Chesson, sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşledi.

    Bazı sosyal medya kullanıcıları Chesson'a hak verdiklerini dile getirirken bazıları ise eşlerin mutlaka aynı yatağı paylaşması gerektiğini savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu beni gerçekten tek kişilik yatak odalarını savunmaya ikna etti, dürüst olmak gerekirse kulağa harika geliyor" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Eşimle her an birlikte olmak istediğim için bu gerçekten duygusallıktan uzak" yorumunu yaptı.

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