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  4. İTO Başkanı Avdagiç: “Togg ekonomi vitesini de yükseltecek”

İTO Başkanı Avdagiç: “Togg ekonomi vitesini de yükseltecek”

29.10.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Gemlik’te seri üretim bandından çıkacak her Togg, ekonomi vitesini de yükseltecek” dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, seri üretimi bugün Gemlik’te düzenlenecek törenle başlayacak Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’a ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İTO Başkanı Avdagiç: “Togg ekonomi vitesini de yükseltecek”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, seri üretimi bugün Gemlik’te düzenlenecek törenle başlayacak Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’a ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Avdagiç, bugün seri üretim bandından çıkan ilk Togg ile yarım yüzyılı aşkındır devam eden hayalin vücut bulduğunu söyledi.

Avdagiç, “Türkiye’nin gücü ve potansiyeli, imkansız denileni başarma gücüne sahiptir. Bunu çok iyi biliyoruz. Cumhuriyetimizin 99’uncu yılında bu yüksek başarıya şahitlik etmek hepimizin için gurur verici” dedi.

Togg’un markalaşma ve geleceğin teknolojilerine yönelik atılan dev adım olduğunu kaydeden Şekib Avdagiç, “Üretim, tasarım, tedarik, pazarlama, servis ve satışla birlikte Togg, hem Ar-Ge hem de istihdam olanakları açısından büyük fırsatlara kapı açmaya devam edecektir. İşte bu sayede önümüzdeki süreçte yerli otomobilimiz, sadece yurtiçindeki talebin karşılanmasında değil aynı zamanda ihracat pazarları açısından da marka değeri olacaktır” diye konuştu.

Avdagiç, şunları söyledi: “TOBB ve iş dünyasının saygın mensupları, özel sektörümüzün bir otomobil markası oluşturma konusunda gösterdiği beceriyi ispat etmektedir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bu onur ve heyecanı yürekten paylaşıyoruz. Vizyonu ve kararlılığının Togg’u bir hayal olmaktan çıkartıp, ayakları yere basan bir proje haline getiren Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese millet olarak şükran borçluyuz. Yolun açık olsun Togg.”

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