Ivana Sert: 'Sert'in patenti bende

Annesiyle birlikte Bebek'te yürüyüş yapan İvana Sert, ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hâlâ eski eşi Yurdal Sert'in soyismini kullanmasıyla ilgili, "Sertifikalı marka olduğu için hala kullanıyorum. İvana Sert'i marka yaptım. Eski eşim 'Soyismim Sert'i marka yaptığın için seninle gurur duyuyorum' diyor.

'İLK BOŞANDIĞIM ZAMANLAR SOYADIMI KULLANMA DİYORDU'

İlk boşandığım zamanlar 'Soyismimi kullanma' falan diyordu, ama zaman geçtikten sonra o da bir şey dememeye başladı.

İvana Sert'in patenti bende olduğu için değiştirmeyi hiç düşünmedim" dedi.

Moda programının bitmesinden sonra oyunculuğa ağırlık verdiğini ve iki ayrı sinema projesinde yer aldığını belirten modacı İvana Sert, "Oyunculuk dersi almadım. Küçüklüğümden beri oyunculuk yeteneğim vardı, o yeteneğimi şimdilerde kullanıyorum" dedi.

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