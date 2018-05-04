İyi ki geçmişte kaldı diyeceğimiz moda trendleri

Saggy Pantolon

Erkekler sanırız pantolonları çekmenin zamanı geldi. New Jersey'de bu pantolonları giymek yasak hatta bin dolara kadar para cezası var ve suç olarak kabul ediliyor.

Vatkalar

1930'larda moda haline gelen vatkalar 1980'lerda tekrar moda oldu. O zamanlarda bellerini daha ince göstermek isteyen kadınlar uzun bir süre boyunca bu şekilde dolaştı. Onları orada bırakma zamanı geldiğini düşünüyoruz.

Tayt modası

Yine 80'li yıllarda trend olan bir başka eğilim de tayt modasıydı. O yıllarda elbiselerin ya da eteklerin altına giyilen taytlar, günümüzde pantolonların bir alternatifi hale geldi. Bu moda akımının en kötü yanı sanırız bir döneme damga vuran geyikli ve iç gösteren taytlar.

Uzun ayakkabılar

Bu uzun çarıklar ortaya çıktıkları dönemde bir statü sembolü olarak kabul ediliyordu. Ucu aşırı sivri olan bu ayakkabılar daha sonra insanların düşüp yaralanmaları nedeniyle yasaklandı.

70'li yıllarda moda olan bu saç kesimlerinin de geçmişte kalması umut verici.

Çember etekler

İnanması zor ama 1800'lü yıllarda kadınlar bu etekleri giyiyordu. Bu eteklerin içinde demir teller olması nedeniyle birçok kadın kalça problemleriyle karşı karşıya kalmıştı. Kadınların kalçalarına oldukça zarar veren bu etekleri geride bıraktığımız için mutlu olmalıyız.