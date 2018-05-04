KADIN

İyi ki geçmişte kaldı diyeceğimiz moda trendleri

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 04.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

Geçmişten gümüze bir çok moda trendi geldi ve geçti. Bazıları tekrardan moda olsa de bazıları tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. İşte ne pahasına olursa gün ışığı bile görmemesi gereken, satın almamanız gereken birkaç kıyafet örneği...

İyi ki geçmişte kaldı diyeceğimiz moda trendleri

Saggy Pantolon

1

Erkekler sanırız pantolonları çekmenin zamanı geldi. New Jersey'de bu pantolonları giymek yasak hatta bin dolara kadar para cezası var ve suç olarak kabul ediliyor.

Vatkalar

2

1930'larda moda haline gelen vatkalar 1980'lerda tekrar moda oldu. O zamanlarda bellerini daha ince göstermek isteyen kadınlar uzun bir süre boyunca bu şekilde dolaştı. Onları orada bırakma zamanı geldiğini düşünüyoruz.

Tayt modası

3

Yine 80'li yıllarda trend olan bir başka eğilim de tayt modasıydı. O yıllarda elbiselerin ya da eteklerin altına giyilen taytlar, günümüzde pantolonların bir alternatifi hale geldi. Bu moda akımının en kötü yanı sanırız bir döneme damga vuran geyikli ve iç gösteren taytlar.

Uzun ayakkabılar

4

Bu uzun çarıklar ortaya çıktıkları dönemde bir statü sembolü olarak kabul ediliyordu. Ucu aşırı sivri olan bu ayakkabılar daha sonra insanların düşüp yaralanmaları nedeniyle yasaklandı.

5

70'li yıllarda moda olan bu saç kesimlerinin de geçmişte kalması umut verici.

Çember etekler

6

İnanması zor ama 1800'lü yıllarda kadınlar bu etekleri giyiyordu. Bu eteklerin içinde demir teller olması nedeniyle birçok kadın kalça problemleriyle karşı karşıya kalmıştı. Kadınların kalçalarına oldukça zarar veren bu etekleri geride bıraktığımız için mutlu olmalıyız.

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