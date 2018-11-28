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İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2018 16:14 | Son Güncelleme

Genel Sekreter Cihan Paçacı: -"(CHP-İYİ Parti) İş birliği görüşmelerimiz devam ediyor. Herhangi bir tıkanma söz konusu değil" - "Sanıyorum bu hafta içerisinde iller ve adaylar konusunda netleşmeler olacaktır"

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçimde iş birliğine yönelik, "İş birliği görüşmelerimiz devam ediyor. Herhangi bir tıkanma söz konusu değil. Sanıyorum bu hafta içerisinde iller ve adaylar konusunda netleşmeler olacaktır." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Paçacı, "İYİ Parti ve CHP'nin görüşmelerini sürdürdüğü güç birliği platformunda HDP'nin de bulunduğu" söyleminin iftira olduğunu, bunun siyasi ahlak ve dürüstlükle bağdaşmadığını söyledi.

- "İş birliğinden yanayız"

Paçacı, bir gazetecinin, İYİ Parti ile CHP arasında yerel seçimde iş birliğine gidilmesi konusundaki sorusu üzerine, "İş birliği görüşmelerimiz devam ediyor. Herhangi bir tıkanma söz konusu değil." dedi.

CHP'nin önerileri doğrultusunda iyi niyetle, olumlu ve pozitif bir düşünce tarzıyla görüşmelerin sürdürüldüğünün altını çizen Paçacı, "Umuyorum ve ümit ediyorum ki adil bir işbirliği sonucunda 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde İYİ Parti ve CHP bazı illerde bu işbirliğini gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.

Basında, iki parti arasında Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı konusunda bir anlaşmazlık olduğu haberlerinin yer aldığının belirtilmesi üzerine Paçacı, "Herhangi bir anlaşmazlık söz konusu değil. Her iki tarafın birtakım talepleri olacaktır ve bu talepler doğrultusunda bir orta yol bulunacaktır. Sonuç itibarıyla da bir anlaşma sağlanacaktır." açıklamasında bulundu.

Paçacı, iş birliği çerçevesinde İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'a karşılık Antalya ve Mersin'i istediği ancak CHP'nin buna sıcak bakmadığı iddialarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bize intikal eden böyle bir şey yok. Bizim taleplerimiz veya onların bize sunduğu öneriler ile ilgili böyle bir duyum almadık. Görüşen arkadaşlarımız da bize böyle bir bilgi intikal ettirmedi. Zaten bundan önceki görüşmeler makro seviyede, illere ve adaylara henüz girilmeden yapılan görüşmelerdi. Ama sanıyorum bu hafta içerisinde iller ve adaylar konusunda netleşmeler olacaktır. Biz İYİ Parti olarak anlaşmadan ve iş birliğinden yanayız. Aynı anlayış ve işbirliğinin CHP'de de olduğunu sanıyorum ve herhangi bir problem çıkacağını da tahmin etmiyorum."

"Umarım adil bir işbirliği' ifadesiyle neyi kastediyorsunuz?" sorusu üzerine Paçacı, şunları kaydetti:

"Bizim adil dediğimiz şey, umuyorum CHP de aynı tarzda düşünüyordur, yapılan anlaşmalar ve görüşmeler bir bilek güreşi değil, karşılıklı iyi niyet ölçüleri içerisinde bir işbirliği, bir el sıkışma görüşmeleridir. Çünkü her iki taraf da iyi niyetle masaya oturuyor. Tabii ki birtakım tartışmalar, görüşmeler olacaktır. Bunlar doğaldır. Çünkü iki farklı siyasi parti belli bir noktada buluşmaya çalışmaktadır. Kolay değil. Görüşmeler konusunda sayın Genel Başkanımızın, '15 günü geçmesin, istikşafi bir noktaya gelmesin.' talebi olmuştur. Bu açıdan baktığımızda sanıyorum bu hafta sonuna doğru belli bir noktaya varılmış olur."

- "Yargı kararına saygı duymak lazım"

MHP'li muhaliflere kurultay yolunu açan eski Hakim Burhan Yaz'ın FETÖ üyeliğinden hapis cezası aldığının hatırlatıldığı Paçacı, "Eğer bir ceza aldıysa suçu vardır sanıyorum. Yargı böyle bir karar verdiyse güvenmek ve yargı kararına saygı duymak lazım." şeklinde konuştu.

Paçacı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olacağı iddialarına yönelik bir başka soruya karşılık ise "Burada esas olan adaylığı sırasında Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı görevini bırakıp bırakmayacağıdır. Bir milletvekili olarak yasal açıdan bırakması gibi bir mecburiyeti söz konusu olmayabilir. Ama eğer bir seçime gidiyorsanız etik değerleri de dikkate almanız gerekir. Adil bir yarış olmasını arzu ediyorsanız o görevi aday olduğunuzda bırakmanız gerektiği düşüncesindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

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Cihan Paçacı işbirliği İYİ parti

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