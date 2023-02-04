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İYİ Parti dışında herkes kararını verdi! Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek mi? Kulisler bu iddia ile çalkalanıyor…

04.02.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını destekleyecek mi? Ankara kulisleri son günlerde en çok bu sorunun yanıtı ile çalkalanıyor. İddiaya göre 6’lı masada İYİ Parti’nin dışında hiçbir parti Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı değil ancak İYİ Parti henüz kararını vermedi. Akşener 11 Şubat günü parti kurmaylarını toplayacak ve cumhurbaşkanı adayları için son kararını o toplantıda verecek. İşte İYİ Parti cephesinden gelen son açıklamalar ve kulis bilgileri…

İYİ Parti dışında herkes kararını verdi! Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek mi? Kulisler bu iddia ile çalkalanıyor…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak için ‘mutabakat olursa itiraz etmem’ sözleri ile adaylık için yeşil ışık yakarken CHP temsilcileri yaptıkları her açıklamada ‘adayımız Kılıçdaroğlu’dur’ ifadelerini kullanıyor. Hatta 6’lı masada bulunan partilerden Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekliyor. Peki İYİ Parti Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için ne diyor. Meral Akşener nasıl bir karar verecek? İşte İYİ Parti cephesinden gelen son açıklamalar ve kulis bilgileri…

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili verdiği son mesajında “Ve bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada, hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Kimse merak etmesin kazanana kadar da buradayız” ifadelerini kullanmıştı. Ancak 6’lı masada adayı belirleme vakti giderek yaklaştı. Akşener’in kararı masadaki düğümü de çözecek.

AKŞENER KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞINA ONAY VERECEK Mİ?

6’lı masanın 13 Şubat buluşmasından önce ev sahibi Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu liderleri tek tek ziyaret ediyor. Şu ana kadar 4 parti lideri ile görüşen Karamollaoğlu kulislere göre her görüşmede adayın kim olacağını konuştu. Hatta iddialara göre görüşülen isim de Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Başka isim öneren de çıkmadı. Karamollaoğlu’nun son görüşeceği isim ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Karamollaoğlu diğer liderlerin tercihini ona da aktaracak. Peki Akşener, Kılıçdaroğlu’na onay verecek mi? Kendi düşündüğü aday ya da aday isimlerini söyleyecek mi? Akşener’in yakın çevresinden alınan bilgiye göre bu görüşmede sessiz kalacağı öğrenildi.

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İYİ PARTİ’DEN ‘BİZ NOTER DEĞİLİZ’ TEPKİSİ

İYİ Parti kurmayları adayın açıklanması için Kılıçdaroğlu’nun 13 Şubat tarihini göstermesinden rahatsız olduğu öne sürülürken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da yaptığı açıklamasında ‘Bir toplantı gerçekleştirileceğine dair bilgimiz var ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi bizde mevcut değil’ demişti. İYİ Partililer adaylık açıklamasını televizyondan öğrendiklerini söylüyorlar hatta İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale “CHP masayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa biz onay makamı değiliz” dedi. Özlale’nin bu mesajı İYİ Parti cephesinden gelen ilk direnç de değildi. Zira bizzat İYİ Parti lideri Akşener de bir süre önce yaptığı açıklamasında ‘Biz noter değiliz’ çıkışında bulunmuştu.

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İYİ PARTİ’DE 11 ŞUBAT’TA DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK

TV100 Ana Haber bülteninde yer alan habere göre; Akşener bugüne kadar yetkili kurullarına danıştıktan sonra adaya karar vereceğini defalarca açıkladı. Peki en yakın yetkili kurul toplantısı ne zaman? Akşener’in de ‘Bilgilerimizi birleştirip bir toplantı yapacağız’ açıklamasının ardından en üst karar organı Genel İdare Kurulu’nu 13 Şubat sonrası toplaması bekleniyordu ancak partiden toplantıyı 11 Şubat Cuma gününe aldığı açıklandı. Kuruldan masada son kararını vermek için yetki isteyecek mi? İşte 11 Şubat’taki o toplantıda İYİ Parti’nin alacağı karar da belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı

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