HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP'nin 'Akşener' planı kulislere sızdı! Adaylık formülünde İYİ Parti liderine kritik teklif... "Kılıçdaroğlu adaylığını açıklamayacak"

CHP'nin 'Akşener' planı kulislere sızdı! Adaylık formülünde İYİ Parti liderine kritik teklif... "Kılıçdaroğlu adaylığını açıklamayacak"

03.02.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın uzun süredir beklenen adayını açıklamasına artık günler kaldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çıkışları adaylık sinyalleri olarak yorumlansa da liderler masada isim konuşulmadığını söyledi. 13 Şubat'taki toplantıda masaya Kılıçdaroğlu'nun ismini kimin getireceği belli oldu. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı yönündeki yorumlara ilişkin de bir formül geliştirildi. Kulislerde konuşulanlara göre, İYİ Parti liderine CHP'den kritik bir teklif gelecek.

CHP'nin 'Akşener' planı kulislere sızdı! Adaylık formülünde İYİ Parti liderine kritik teklif... "Kılıçdaroğlu adaylığını açıklamayacak"

26 Ocak'taki son toplantından sonra Millet İttifakı olarak devam eden altılı masada adaylık düğümün yalnızca günler sonra çözülecek. Liderler 13 Şubat'ta aday belirlemek üzere bir araya gelecek. İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini desteklerken Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda mesafeli durduğu değerlendiriliyor. Akşener'i ikna etmek için ise, Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda oluşturulacak makam İYİ Parti liderine teklif edilecek.

AA-20230125-30082247-30082245-IYI_PARTI_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

"KILIÇDAROĞLU 'BEN ADAYIM' DEMEYECEK"

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, 13 Şubat'taki toplantıya Kılıçdaroğlu'nun kendi adını kendisinin getirmeyeceğini söyledi. Gürel, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını masaya DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ya da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sunacağını ifade etti. İki isim de daha önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen açıklamalar yapmış, Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde aday Kılıçdaroğlu olursa "yüzde 99 kazanacağını" savunmuştu.

AA-20230202-30153231-30153228-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_SAADET_PARTISI_GENEL_BASKANI_KARAMOLLAOGLU_ILE_GORUSTU

"Ben Kemal, geliyorum" sözleri damga vurdu "Ben Kemal, geliyorum" sözleri damga vurdu

CHP'DEN 'AKŞENER' FORMÜLÜ

Öte yandan CHP kulislerinde, Akşener'i yönetim formülüyle ikna edilmesi konuşuluyor. Gürel'in aktardığına göre, Kılıçdaroğlu ortak aday olup kazanırsa güçlü bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile fiili bir başbakanlık oluşturulacak, bu makam da Akşener'e teklif edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partili Hamza Dağ'dan altılı masaya tepkiAK Partili Hamza Dağ'dan altılı masaya tepki
Vahşet! 3 kişi kafalarından vurulmuş halde bulunduVahşet! 3 kişi kafalarından vurulmuş halde bulundu
Görüntüler ortaya çıktı! Annesi, kızını ölüme böyle götürmüşGörüntüler ortaya çıktı! Annesi, kızını ölüme böyle götürmüş
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

Kar yağışı coşkusu! Sokaklarda halay çekerek kutladılar

Kar yağışı coşkusu! Sokaklarda halay çekerek kutladılar

Ev sahibinden 'pes' dedirten oyun! Gerçeği güvenlik kameraları ortaya çıkardı

Ev sahibinden 'pes' dedirten oyun! Gerçeği güvenlik kameraları ortaya çıkardı

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

YÖK Kanunu kabul edildi

YÖK Kanunu kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.