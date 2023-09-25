HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İYİ Parti lideri Meral Akşener hastaneye kaldırılmıştı! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener hastaneye kaldırılmıştı! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

25.09.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, Akşener'in hastanedeki tetkikleri sonrası evinde istirahate geçtiğini söyledi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener hastaneye kaldırılmıştı! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener dün, viral enfeksiyon sebebiyle hastanede müşahede altına alınmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

3420327_620x410

MERAL AKŞENER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Zorlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral bir enfeksiyon teşhisiydi. Genel başkanımız hastanedeki tetkiklerin ardından bugün evinde istirahate geçti. Birkaç gün içerisinde tekrar çalışmalarına başlayacak. Bugün gerçekleşecek Başkanlık Divanı toplantımızı ve yarın Eskişehir’de düzenleyeceğimiz teşkilat buluşmamızı iptal etmiştik ama ilerleyen bir tarihte Eskişehir ziyaretimizle birlikte Genel Başkanımızın planı içerisinde yer alan diğer illere de ziyaretleri devam edecek."

Akşener'in programları ertelendi! İlk arayan... Akşener'in programları ertelendi! İlk arayan...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Torun şikayet etti, oğlu darbetti! Babaanne eşine sarıldığını görünce...Torun şikayet etti, oğlu darbetti! Babaanne eşine sarıldığını görünce...
4 kişi hayatını kaybetmişti! Tanık polisten şok sözler: 'Bir oh çekti...'4 kişi hayatını kaybetmişti! Tanık polisten şok sözler: 'Bir oh çekti...'
Gelinini öldürmek için 3 ay plan yapmış...Gelinini öldürmek için 3 ay plan yapmış...
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti hastane sağlık durumu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.