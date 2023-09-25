İYİ Parti lideri Meral Akşener hastaneye kaldırılmıştı! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener dün, viral enfeksiyon sebebiyle hastanede müşahede altına alınmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MERAL AKŞENER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Zorlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral bir enfeksiyon teşhisiydi. Genel başkanımız hastanedeki tetkiklerin ardından bugün evinde istirahate geçti. Birkaç gün içerisinde tekrar çalışmalarına başlayacak. Bugün gerçekleşecek Başkanlık Divanı toplantımızı ve yarın Eskişehir’de düzenleyeceğimiz teşkilat buluşmamızı iptal etmiştik ama ilerleyen bir tarihte Eskişehir ziyaretimizle birlikte Genel Başkanımızın planı içerisinde yer alan diğer illere de ziyaretleri devam edecek."



