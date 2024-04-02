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İYİ Parti, Ordu’da 455 sandığa itiraz etti! Enver Yılmaz'dan açıklama

02.04.2024 18:26
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İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, 19 ilçede toplam 455 sandığa itiraz ettiklerini açıkladı. Oylarının çalındığını iddia eden Yılmaz, “İYİ Parti ve Enver Yılmaz yazan bütün oy pusulalarına çift dikiş mühür vurmak suretiyle oyları iptal ettiler” dedi.

İYİ Parti, Ordu’da 455 sandığa itiraz etti! Enver Yılmaz'dan açıklama

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, Seçim Koordinasyon Merkezi’nde seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 19 ilçede 455 sandığa itiraz ettiklerini belirten Yılmaz, “2 bin 240 sandıktan toplam 455 sandığa yönelik itirazlarımızı bugün saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdik. 1 sandıkta ortalama 250 seçmenimizin olduğunu hesap edersek toplam 114 bin seçmenin iradesini ortaya koyacak doğru sonucun alınması için 19 ilçede itirazlarımızı yapmış olduk. Elimizdeki delillerle birlikte yapmış olduğumuz itirazlarımızın Yüksek Seçim Kurulu tarafından özellikle ve öncelikle ciddiye alınacağına inanıyoruz” diye konuştu.

‘RESMEN SANDIKTA GASP OLUŞTURULDU’

Yılmaz, açıklamasında, “Tam bir hukuk garabetinin olduğunu, özellikle 5 ilçede sandıkların erken açılmak suretiyle ve sandık başkanı dışında hiçbir personelinin kalmaması suretiyle resmen bir gasp oluşturuldu. Bu gaspa karşılık biz delillerimizle hukuki sürecimizi mahkemelere ve YSK’ya bildirdik. Saat 14.15’te açılmış bir tutanak. Halbuki saat 16.00’dan önce açıklanamaz. 133 oy başka partiye, Enver Yılmaz ve İYİ Parti’ye sıfır oy. Halbuki çetelede bizim aldığımız 49 oy yazdığı halde tutanağa yansıtılmamış bilinçli bir şekilde. Biliyorsunuz 3 oy pusulası var. Büyükşehir tutanaklarında hiç oy çıkmadı denilmiş, halbuki ilçe belediye seçimlerinde 26 oy, meclis seçimlerinde 22 oy demek suretiyle Büyükşehir'i sırf tutanaklara yansıtmamak için ilçe belediyesi ve meclis üyeliklerindeki evrakı unutmuşlar. 201 geçerli oyun 51’i geçerli sayılmış. 201 oyun 39’u geçersiz sayılmış. 201 oyun 43’ü geçersiz sayılmış. 237 oyun 141’i geçersiz sayılmış ve bunun yanında da sadece tutanakta iki imza var. Halbuki yasa 4 imza altındaki tutanakların geçersiz olduğunu ve pusulanın işleme alınmayacağını söylüyor. Bunun yanında yine 231 geçerli oyun 47’si geçersiz. Elimizde yüzlerce var bundan” ifadelerini kullandı.

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‘93 BİN 992 GEÇERSİZ OY VAR’

"Bizim oylarımızı geçersiz kılmak için diğer siyasi partilerin pusulalarının üzerine basım yapıldı" iddiasında bulunan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Katılım 2019 seçimlerinden daha az olmasına rağmen 16 bin 820 geçersiz oy var. Türkiye ortalamasının üzerinde daha fazla bir geçersiz oy Ordu’da maalesef kullanılmış oldu. 93 bin 992 geçersiz oy var. Bu geçersiz oylar Akkuş’ta, Ünye’de, Çatalpınar’da ve Kumru’da yoğunlaşıyor. Korgan ile Kumru ilçesinin sosyolojisi, insan yapısı, siyasi dengeleri birebir olmasına rağmen ben birisinde 6 bin öndeyim, diğerinde 6 bin gerideyim. Bu olmaz. Kırsal yoğunluğu dikkate aldığımızda Kumru ilçesi az önce örnekleriyle bahsetmeye çalıştığım senaryoya uygun bir zemini hayata geçirdiler. Ne yaptılar? Sandıkları erken kapattılar. İkinci ne yaptılar? Tam iftar saatinde sandık başkanları, sandık kurulu üyelerini gönderdiler. Sonra ne olduysa ondan sonra oldu. Saat 19.00’dan gece 23.00’e kadar hiçbir TV kanalında, ajanslarda Ordu ile ilgili giriş yapılmadı. Saat 19.00’da yüzde 10 öndeyken, saat gece 23.00 olduğunda bir baktık ki başa baş ve daha sonra geriye düştük. Yüksek Seçim Kurulu’ndan süreci objektif olarak takip edemedik. Bunun yanında ajanslar sağlıklı bilgi geçişi yapamadı. Çünkü bilgi geçemediler. Bizim elimizde şu anda ıslak imzalı tutanakların yüzde 98’i hazır. 'Talebimiz nedir?' Seçim kurullarının sandıkta kazandığımız seçimi Orduluların iradesinin gerçeğe yansıtılması. Biz adalet istiyoruz. Bu adaleti gerçekleştirecek olan hakimlerimize de güvendiğimizi, güvenmek istediğimizi özellikle belirtiyoruz. Ordululardan ne bekliyoruz? Bugün itibarıyla itirazlarımızı yaptık. Bu itirazlar 2 günlük hukuki sürece tabi. Sonra İl Seçim Kurulu, sonra Yüksek Seçim Kurulu takvimine bağlı olacak. Lütfen bütün ilçelerimiz sandık kurulu sayımlara tekrar başladığı andan itibaren hemşerilerimiz adliyelerin önüne gitsinler. Ordu Barosu'nu göreve davet ediyorum. Fikri, zikri, görüşü ne olursa olsun bir hak gasbı, bir usulsüzlük, bir adaletsizlik var. O adaletsizliği giderecek meslektaşlarımızı sürece müdahil olmaya davet ediyorum.” (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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