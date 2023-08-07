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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan kulisleri hareketlendiren açıklama: 26 Ağustos'a dikkat çekiyorum

07.08.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından yaşanan siyasi hareketlilik devam ediyor. Son dikkat çeken açıklama İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi. "Bazı faaliyetleri gerçekleştirme kararı aldık" diyen Zorlu tarih vererek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşmayı işaret etti. Zorlu ayrıca o konuşma için, "Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan kulisleri hareketlendiren açıklama: 26 Ağustos'a dikkat çekiyorum

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü nedeniyle Genel Başkan Meral Akşener'in Afyonkarahisar'da yapacağı açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını söyledi.

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OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA TÜM VEKİLLER KATILACAK

İYİ Partili Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı Toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, Muğla'daki Akbelen Ormanları ile ilgili TBMM'nin olağanüstü toplantı çağrısına İYİ Parti'nin tüm milletvekilleri ile katılacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği ile ilgili açıklamalarına da değinen Zorlu, "Biz AB ile ilişkilerin bir bölümünde de sığınmacı probleminin çok önemli bir başlık olduğunu ve bunun belirli bir noktaya getirilmeden samimi ilişkilerin kurulmasının çok zor olacağına inanıyoruz. Bu konuda en hazırlıklı parti olduğumuza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"26 AĞUSTOS'A DİKKAT ÇEKİYORUM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü nedeniyle, 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar Kapalı Spor Salonu'nda vatandaşlara hitap edeceğini duyuran Zorlu, "Buna ek olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da bazı faaliyetleri gerçekleştirme kararı aldık. Özellikle 26 Ağustos'a dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

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