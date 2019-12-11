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İYİ Parti Suriyeli sığınmacılarla ilgili çalıştay düzenleyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 13:42 | Son Güncelleme

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ: - "Çalıştayla, ilk kez somut olarak Suriyeli sığınmacıların ana yurtlarına nasıl geri döneceklerine ilişkin plan ortaya konulmuş olacak"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin "Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşlerine ilişkin bir çalıştay" düzenleyeceğini bildirdi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yapılan açıklamalardan, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi çalışmalarının devam ettiğinin anlaşıldığını savundu.

İYİ Parti'nin başından bu yana Suriyeli sığınmacıların Türkiye’nin dostları olarak ülkelerine dönmeleri konusunda açık bir tavır sergilediğini ve sergilemeye devam ettiğini belirten Özdağ, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından, bu amaçla, 16 Aralık'ta Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü ele alacak bir çalıştay düzenleneceğini bildirdi.

Uzmanların konuyu değişik boyutlarıyla ele alacaklarını dile getiren Özdağ, sunulucak tebliğlerden sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti iktidarında Suriyelilerin vatanlarına kavuşmaları için uygulanacak eylem planını kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti.

Özdağ, "Çalıştayla ilk kez somut olarak Suriyeli sığınmacıların ana yurtlarına nasıl geri döneceklerine ilişkin plan ortaya konulmuş olacak." dedi.

Özdağ, soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine ilişkin soruya, "Soykırımı destekleyen, Miloseviç gibi küçük Hitler'i destekleyen bir kişinin böyle bir ödül almış olması dünyada ve Türkiye'de şaşkınlık yarattı. Kabul edilebilir ve anlaşılabilir değil. En sert tepkinin verilmesi gerekir, biz de bu sert tepkiyi veriyoruz." diye konuştu.

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Çalıştay İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ sığınmacı Suriye

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