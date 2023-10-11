İYİ Parti'ye açık açık mesaj verdi: 'Beyaz sayfa açabiliriz!' Özgür Özel "CHP'nin yeni genel başkanı" diyerek yanıtladı

Yeni İstanbul il başkanını seçen Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek kurultaya çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi bekleniyor, rakipleri arasında ise Özgür Özel ve Örsan Öymen var. İYİ Parti 81 ilde kendi adayını çıkarma kararı alsa da Özgür Özel, genel başkan seçilmesi durumunda ittifak kapısının aralık olduğu görüşünü dile getirdi.

"İYİ PARTİ'YLE BEYAZ SAYFA" MESAJI

Özel, t24'e verdiği demeçte İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararını şöyle değerlendirdi:

“CHP’de Genel Başkan değişikliği önemli bir paradigma değişikliğidir ve bu, ittifak ortaklarıyla yeni bir beyaz sayfa açmaya, onlarla oturup yeniden konuşmaya olanak sağlar.”

"CHP'NİN YENİ GENEL BAŞKANI BU GÖREVDEN KAÇINAMAZ"

Genel başkan seçilmesi durumunda İYİ Parti'nin kararını gözden geçirmesi için bir girişimi olup olmayacağını yanıtlayan Özel, "Yeni bir sayfa bizim partide açıldı. Biz de yeni bir sayfa açalım. Geçmişte neyi doğru yaptıysak onu tekrar edelim, neyi yanlış yaptıysak ondan ders alalım demek, CHP’nin yeni genel başkanının kaçınamayacağı bir görev” dedi.

"AK PARTİ'YE, MHP'YE BIRAKILMASINA RIZA GÖSTERMEZLER"

Geçtiğimiz seçimler için kurulan Millet İttifakı seçmeninin önümüzdeki seçimlerdeki tercihine ilişkin yorumda bulunan Özel, "Millet İttifakı'na oy vermiş hiç kimse göz göre göre belediyelerin AK Parti'ye, MHP'ye bırakılmasına ya da alabileceğimiz belediyelerin onların ellerinde kalmasına rıza göstermez" diye konuştu.