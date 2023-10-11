HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İYİ Parti'ye açık açık mesaj verdi: 'Beyaz sayfa açabiliriz!' Özgür Özel "CHP'nin yeni genel başkanı" diyerek yanıtladı

İYİ Parti'ye açık açık mesaj verdi: 'Beyaz sayfa açabiliriz!' Özgür Özel "CHP'nin yeni genel başkanı" diyerek yanıtladı

11.10.2023 09:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de 14-28 Mayıs sonrası ve kurultay öncesi en kritik seçimlerden birini 'değişim' taraftarlarının kazanması yeni senaryoların önünü açtı. Genel başkanlığa adaylığını ilan eden Özgür Özel son çıkışıyla, yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayını çıkarma kararı alan İYİ Parti'ye gündem yaratacak mesajlar verdi. Özel, Millet İttifakı'na oy vermiş seçmenin önümüzdeki tercihi hakkında da ses getirecek nitelikte bir yorumda bulundu.

İYİ Parti'ye açık açık mesaj verdi: 'Beyaz sayfa açabiliriz!' Özgür Özel "CHP'nin yeni genel başkanı" diyerek yanıtladı

Yeni İstanbul il başkanını seçen Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek kurultaya çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi bekleniyor, rakipleri arasında ise Özgür Özel ve Örsan Öymen var. İYİ Parti 81 ilde kendi adayını çıkarma kararı alsa da Özgür Özel, genel başkan seçilmesi durumunda ittifak kapısının aralık olduğu görüşünü dile getirdi.

3

"İYİ PARTİ'YLE BEYAZ SAYFA" MESAJI

Özel, t24'e verdiği demeçte İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararını şöyle değerlendirdi:

“CHP’de Genel Başkan değişikliği önemli bir paradigma değişikliğidir ve bu, ittifak ortaklarıyla yeni bir beyaz sayfa açmaya, onlarla oturup yeniden konuşmaya olanak sağlar.”

2

"CHP'NİN YENİ GENEL BAŞKANI BU GÖREVDEN KAÇINAMAZ"

Genel başkan seçilmesi durumunda İYİ Parti'nin kararını gözden geçirmesi için bir girişimi olup olmayacağını yanıtlayan Özel, "Yeni bir sayfa bizim partide açıldı. Biz de yeni bir sayfa açalım. Geçmişte neyi doğru yaptıysak onu tekrar edelim, neyi yanlış yaptıysak ondan ders alalım demek, CHP’nin yeni genel başkanının kaçınamayacağı bir görev” dedi.

5

"AK PARTİ'YE, MHP'YE BIRAKILMASINA RIZA GÖSTERMEZLER"

Geçtiğimiz seçimler için kurulan Millet İttifakı seçmeninin önümüzdeki seçimlerdeki tercihine ilişkin yorumda bulunan Özel, "Millet İttifakı'na oy vermiş hiç kimse göz göre göre belediyelerin AK Parti'ye, MHP'ye bırakılmasına ya da alabileceğimiz belediyelerin onların ellerinde kalmasına rıza göstermez" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Koltuk sorununu Devlet Bahçeli çözdü!

Koltuk sorununu Devlet Bahçeli çözdü!

 Suriye ve Lübnan iddiası endişe yarattı, ABD gemisi ilerliyor!

Suriye ve Lübnan iddiası endişe yarattı, ABD gemisi ilerliyor!

 Kirada yeni dönem! 2024'te ilk adım atılıyor...

Kirada yeni dönem! 2024'te ilk adım atılıyor...

 Sevgilisini diri diri yaktı karşıya geçerek izledi!

Sevgilisini diri diri yaktı karşıya geçerek izledi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler dehşete düşürmüştü! Mahkemeden dikkat çeken kararGörüntüler dehşete düşürmüştü! Mahkemeden dikkat çeken karar
'En sonunda yaktılar' Dumanların ortasında kaldılar! Trafik kilitlendi'En sonunda yaktılar' Dumanların ortasında kaldılar! Trafik kilitlendi
Yeni model PlayStation 5 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatıYeni model PlayStation 5 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.