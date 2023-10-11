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TBMM’deki yer sorununu Devlet Bahçeli çözdü! 4 koltuktan ikisi verildi…

11.10.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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Saadet Partisi Grubu'nun, TBMM Genel Kurulunda oturacağı yerle ilgili sorun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin devreye girmesiyle çözüldü; Saadet Partisine, MHP'nin oturduğu ön sıradaki 4 koltuktan ikisi verildi. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya yaptığı açıklamada "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekilleri ve milletvekillerine nezaketleri ve anlayışlarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM’deki yer sorununu Devlet Bahçeli çözdü! 4 koltuktan ikisi verildi…

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, birleşimin başında yaptığı konuşmada, yeni yasama döneminin tüm milletvekillerine hayırlı olmasını ve milletin sorunlarına çözüm getirmesini diledi.

Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözünün bugün bir kez daha anlam kazandığı bir süreçten geçildiği ifade eden Karaca, "Meclisin açıldığı gün Meclis'e çok yakın bir mesafede patlayan bomba, ardından Ortadoğu'da Filistin ve İsrail'de kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği kanlı bir savaşı yaşıyoruz." dedi.

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Karaca, 10 Ekim'de aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük katliamlarından birinin yaşandığını ve 104 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Genel Kurulda, kendilerine yer ayrılmamasını protesto eden Saadet Partisi milletvekilleri komisyon sıralarına oturdu. TBMM Başkanvekili Karaca, Danışma Kurulu'nun, Saadet Partisinin yer durumunu görüşmek üzere toplandığını belirterek, birleşime ara verdi.

Aranın ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, oturma düzenine ilişkin sorunların çözülmediğini belirterek, "Geçen hafta burada bir tartışma yaşadı. Yeni kurulan Saadet Partisi Grubu'nun İçtüzüğe göre önde oturması gereken yerle ilgili düzenleme hala yapılmadı. Yaz tatili döneminde beklendi, 1 Ekim geçti. Bütün bunlara rağmen kurulan komisyondaki arkadaşlar 'bu bizim yetkimizde değil' gibi çok garip şeyler ortaya koydu. Geldiğimiz noktada, Genel Kurulda İçtüzüğün bize verdiği haklar sağlanmamıştır. Oturma düzeninin sağlanmasını bu konudaki gerekli önlemlerin alınmasını aksi takdirde usul tartışması açacağız." diye konuştu.

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DEVLET BAHÇELİ DEVREYE GİRDİ

TBMM Başkanvekili Karaca, bunun üzerine oturuma tekrar ara verdi.

Karaca, birleşimin açılmasıyla "Danışma Kurulumuzun, Saadet Partisinin TBMM'deki yeri konusundaki toplantıda uzlaşı sağlanmış olup Saadet Partisi Grubu'nun MHP Grubu'nun yanındaki sıradan itibaren TBMM'deki yeri uzlaşıyla tespit edilmiştir." dedi.

Oturma düzenine ilişkin sorunun çözülmesinin ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, şunları kaydetti:

"Genel Kurulunda ön tarafta 12 sırası bulunan AK Parti'den bir anlayış bekliyorduk. Diğer bütün partilerin ön tarafta sadece 4 koltuğu var. Bu krizle ilgili bugün bir toplantı icra edilmiş oldu. MHP'nin Grup Başkanvekili, sayın Devlet Bahçeli'nin kendilerine bir talimatı olduğunu, bu sorun çözülemiyorsa MHP olarak kendilerine ön tarafta düşen 4 koltuktan 2 tanesini rızasıyla verebileceklerini ifade ettiler. Biz de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekilleri ve milletvekillerine nezaketlerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. AK Parti'deki arkadaşlarımızın da bunu bir not alarak almasını rica ediyoruz."

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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Saadet Partisi Grubu'nun yerleşimi konusunda, başta teknik sebepler olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı bu sorunlar yaşandığını belirterek, "Karşılıklı anlayış ve rıza çerçevesinde MHP Grubu olarak burada yan yana, birlikte, yine hiçbir şarta tabi olmaksızın karşılıklı anlayış, rıza ve demokratik düşünce itibarıyla Saadet Partisi Grubu'na mensup arkadaşlarımıza da konuyu arz ettik. Sayın Genel Başkanımızın bu sorunu bir an evvel çözme adına, bunun gerçekleşmesinden dolayı biz de MHP olarak gayet mutluyuz, memnunuz ve Saadet Partisi Grubu'na bundan sonraki yapacakları çalışmalar için de başarılar, kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Filistin'de yaşananlar ve Ortadoğu'da İsrail sorununa ilişkin yaptığı konuşmada, Ortadoğu'da bir Filistin sorunu olmadığını, "işgalci bir İsrail sorunu" olduğunu söyledi.

Gazze'nin acımasızca bombalandığını ifade eden Yılmaz, "Filistinlileri bu savaşın sebebi olarak görmek hakikati perdelemektir. Siyonist İsrail rejimi bölgedeki tüm şiddetin baş ve tek sorumlusudur. Filistin halkının meşru direnişine kimse gölge düşürmemeye kalkmamalıdır." dedi.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, "Cumhuriyet'in 100. yılında Sivas", CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise Adana'nın sorunlarıyla ilgili gündemdışı konuşma yaptı.

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AA

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