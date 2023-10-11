HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sevgilisini diri diri yaktı karşıya geçerek izledi! 19 gün sonra 'Çığlıkları rüyalarıma giriyor' diyerek her şeyi itiraf etti...

Sevgilisini diri diri yaktı karşıya geçerek izledi! 19 gün sonra 'Çığlıkları rüyalarıma giriyor' diyerek her şeyi itiraf etti...

11.10.2023 08:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangının arkasından kan donduran bir cinayet çıktı! Söz konusu olay 19 gün önce İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşandı. Eylül'ün son günlerinde çıkan yangında işletme sahibi Mustafa Bendeş ile emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner hayatını kaybetmişti. Bendeş'in sevgilisi Esra Başkaya, yangın süsü verilen cinayeti 'Ölürken attığı çığlıklar rüyalarıma giriyor' diyerek itiraf etti.

Sevgilisini diri diri yaktı karşıya geçerek izledi! 19 gün sonra 'Çığlıkları rüyalarıma giriyor' diyerek her şeyi itiraf etti...

İki sevgili arasındaki kavga cinayete dönüştü! Sevgilisinin işlettiği mekanı yakan 36 yaşındaki Esra Başkaya, yolun karşısına geçerek yangını seyretti. O esnada içeride bulunan emekli öğretmen Naci Sözüner de hayatını kaybetti. Aradan geçen 19 günün ardından suçunu itiraf eden Esra Başkaya tutuklandı.

'ÖLÜRKEN ATTIĞI ÇIĞLIKLAR RÜYALARIMA GİRİYOR'

İşletmeci sevgilisini diri diri yakan ve aradan geçen 19 günün ardından itirafta bulunan 36 yaşındaki Esra Başkaya, olayın detaylarını ifadesinde aktardı. Yeni Asır'ın haberine göre sevgilisiyle sürekli kavga ettiklerini belirten Başkaya, olay günü de aynı şekilde tartıştıklarını sevgilisinin kendisine şişe fırlattığını ve hakaret ettiğini iddia etti.

0x0-sevgilisini-diri-diri-yakti-sonra-karsidan-seyretti-1696956920546

ÇANTASINDAN ÇIKARDIĞI BEZLE ATEŞE VERDİ

Bunun üzerine birden bire çantasından bez çıkararak Esra Başkaya, işletmeyi ateşe verdi. Sonra da yolun karşısına geçerek olayı izleyen kadın, alevleri seyretti. Daha sonra da yaya şekilde olay yerinden kaçtı.

Sevgilisinin ve daha önce tanıdığı emekli öğretmenin yangında ölmesi sonrası vicdan azabı yaşadığını dile getiren Esra Başkaya, polis ekiplerine teslim oldu.

image

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyarı mesajı olduğuna inanıyorlar 'Geri dön' Gördükleri gibi...Uyarı mesajı olduğuna inanıyorlar 'Geri dön' Gördükleri gibi...
Kara yolunda bulundu, ekipleri harekete geçirdi! Acı olay...Kara yolunda bulundu, ekipleri harekete geçirdi! Acı olay...
8 ili kana bulayacaklardı! Çok sayıda 'BTÖ' şüphelisi yakalandı8 ili kana bulayacaklardı! Çok sayıda 'BTÖ' şüphelisi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.