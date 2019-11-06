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İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 17:22 | Son Güncelleme

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü

Sürücüsü henüz belirlenemeyen Bayrak'ın da bulunduğu hafif ticari araç, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yenifakılı-Bektaşlı yol ayrımında devrildi.

Kazada İl Başkanı Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Şahin Köksal, Aniş Kutlu, Ahmet Şükrü Karabacak ve Veysel Topraksayar ise yaralandı.

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Yaralılar, Yozgat ve Boğazlıyan'daki hastanelere kaldırıldı.

Bayrak ve araçtaki diğer kişilerin, Yenifakılı Belediyesini ziyaretten dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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İYİ parti il başkanı kazada öldü Seyfi Bayrak Yozgat

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