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İYİ Partili Başkan Adayı Pervin Poyrazoğlu: İnancımın adaylıkla alakası yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 18:08 | Son Güncelleme

YALOVA’da İYİ Parti'nin Çınarcık ilçesi Koru belde belediyesi başkan adayı Pervin Poyrazoğlu (51) oldu. Poyrazoğlu, Hristiyan bir aday olması ile ilgili soruya, "Benim inancımın belediye başkan adaylığıyla bir alakası yok.

İYİ Partili Başkan Adayı Pervin Poyrazoğlu: İnancımın adaylıkla alakası yok

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)-YALOVA’da İYİ Parti'nin Çınarcık ilçesi Koru belde belediyesi başkan adayı Pervin Poyrazoğlu (51) oldu. Poyrazoğlu, Hristiyan bir aday olması ile ilgili soruya, "Benim inancımın belediye başkan adaylığıyla bir alakası yok. Bu sadece performansımın yüksek oluşundan dolayı" dedi.
İYİ Parti Çınarcık il binasında bugün düzenlenen törenle Koru Belde Belediyesi başkan adayının Pervin Poyrazoğlu olduğu açıklandı. 2 çocuk annesi olan Poyrazoğlu, İYİ Parti’den gayrimüslim bir aday gösterilmesiyle ilgili soruya, “Beni gayrimüslim bir belediye başkan adayı olarak göstermediler. Beni Pervin Poyrazoğlu olarak gösterdiler. Ne kadar akıllı olduğumu, nasıl işleri kısa zamanda halledebileceğimi bildikleri için aday gösterdiler. Benim inancımın belediye başkan adaylığıyla bir alakası yok. Bu sadece performansımın yüksek oluşundan dolayı” diye yanıt verdi. “Ne mutlu Türk’üm diyene" diyerek, büyüdüğünü kaydeden . Poyrazoğlu, şunları kaydetti:
“Benim için mühim olan Korululara nasıl hizmet verebilirim? Biz Koru beldesine nasıl hizmet verebiliriz? Nasıl daha iyiye taşıyabiliriz? Yıllarca andımızı okuduk. Ben mutlulukla her zaman çıktım, 'Ne mutlu Türk’üm diyene' dedim. Benim gayet sağlam bir soyağacım var. Giritliyiz. Yani muhacir bir aileyiz. Bir tarafımız Pazarcıklı. Korulular da muhacir ben de muhacirim. Çok da mutlu bir insanım. Bu ülkeyi çok seviyorum. Hiçbir şeyi, hiçbir yeri, hiç kimseye değişmem. O yüzden bir gün desinler ki bir kadın vardı, belediye başkanı olmuştu ve o bunları bunları yapmak istedi ve yaptı, desinler. Zaten yapacağım. O kadar da iddialıyım.”
“İYİLERİN HAREKETİ”
İYİ Parti Yalova İl Başkanı Mehmet Çam da şunları söyledi:
“Biz Yalova’da, beldelerimizde, ilçelerimizde yeni hareketiz. O hareketin adı İYİ Parti. İyilerin hareketi. Bu iyilerin hareketi, tüm siyasi kesimlerden, siyasi düşüncesi ne olursa olsun bu hareketin içinde, mezhebine, meşrebine, dinine, şuyuna buyuna bakmaksızın, 'bu vatan için ne yapabilir' diyen bir hareketin adıdır. Pervin hanımın, Avrupa destekli bir kadın hareketiyle ilgili projesi var. Pervin hanım, arkasında Korulular durduğu takdirde, Koru halkına, Koru esnafına, Koru ailesine büyük desteği olacak.”

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İYİ Partili Başkan Adayı Pervin Poyrazoğlu: İnancımın adaylıkla alakası yokİYİ Partili Başkan Adayı Pervin Poyrazoğlu: İnancımın adaylıkla alakası yokİYİ Partili Başkan Adayı Pervin Poyrazoğlu: İnancımın adaylıkla alakası yokİYİ Partili Başkan Adayı Pervin Poyrazoğlu: İnancımın adaylıkla alakası yok

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