İYİ Partili Başkan Saatcı'dan 'ittifak' tepkisi

'Millet İttifakı' çatısı altında 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanan CHP ve İYİ Parti, Muğla'da büyükşehir belediyesi başkan adayı dışında uzlaşma sağlayamadı. Millet İtifakı'nın adayı, mevcut Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün olarak açıklandı. Bodrum'da Mehmet Tosun'un İYİ Parti'den aday adaylığını açıklamasının ardından, ilçelerde uzlaşma sağlanamayınca CHP ve İYİ Parti tüm ilçelerde aday çıkarma kararı aldı. Bu karara Fethiye Belediye Başkanı İYİ Partili Behçet Saatcı tepki gösterdi.

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu tarafından 25 Ocak Cuma günü yapılan açıklamada, "Muğla'daki Millet İttifakı sadece büyükşehir belediyesi için geçerli olacak. Genel merkezimizin tasarrufu yönünde tüm ilçelerde aday çıkartacağız" demesinin ardından Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı sosyal medya üzerinden mesaj yayımladı. Başkan Saatcı, sadece büşükşehir belediyesi için ittifaka gidilmesini eleştirerek, Twitter hesabından, "Günaydın. Herkese iyi pazarlar. Böyle ittifak olmaz. Bu iş düzeldi, düzeldi. Aksi takdirde, şahsım; Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Biz aday olacak bir kapı buluruz" paylaşımında bulundu.

Kaynak: DHA



