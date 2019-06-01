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İYİ Parti’li bir grup bayramda ulaşımın ücretsiz olmamasına tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 17:51 | Son Güncelleme

Bursa’da toplanan bir grup İYİ Parti’li bayramda ulaşımın ücretsiz olmamasına tepki gösterdi.Ramazan Bayramı’nda bir çok büyükşehirde ücretsiz olacak olan toplu ulaşımın Bursa’da ücretli olacak olmasına İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı tepki gösterdi.

İYİ Parti’li bir grup bayramda ulaşımın ücretsiz olmamasına tepki gösterdi

Bursa’da toplanan bir grup İYİ Parti’li bayramda ulaşımın ücretsiz olmamasına tepki gösterdi.
Ramazan Bayramı’nda bir çok büyükşehirde ücretsiz olacak olan toplu ulaşımın Bursa’da ücretli olacak olmasına İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı tepki gösterdi. Bayramda ulaşımın İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya ve Kocaeli’de ücretsiz olacak açıklaması üzerine gözler Bursa’ya çevrilmiş, Bursa’da ise yüzde elli indirim yapılacağı açıklanmıştı. Bir çok ilde bedava olan ulaşımın Bursa’da ücretli olacak olması birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.
Bu konuda açıklama yapan İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, "Paylaşma birlik beraberlik ve dayanışmanın en güzel örnekleri olan dini ve milli bayramlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya ve Kocaeli’de hatta Adıyaman ve Tokat gibi ülkemizin birçok şehrinde bayramda ücretsiz olan ulaşım Bursa halkına neden ücretli yoksa Bursa halkı Türkiye’nin üvey evladı mı yoksa Bursa Türkiye’de değil mi vatandaşlarımızın suçu ve günahı nedir diye bu şehri yönetenlere sormak istiyoruz" dedi.

İYİ Parti’li bir grup bayramda ulaşımın ücretsiz olmamasına tepki gösterdi

İYİ Parti’li bir grup bayramda ulaşımın ücretsiz olmamasına tepki gösterdi

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