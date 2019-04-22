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İYİ Partili Çıray'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 19:42 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırıyı utanç verici olarak niteleyip, kınadı.

İYİ Partili Çıray'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırıyı utanç verici olarak niteleyip, kınadı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, 31 Mart'taki yerel seçimlere Millet İttifakı'ndan girip Ödemiş Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Eriş'i makamında ziyaret etti. Ziyarete Ödemiş'teki çeşitli odaların başkanları da katıldı. Ziyarette Çıray, Belediye Başkanı Eriş ile ülke ekonomisi hakkında bir süre sohbet etti. Çıray ve Eriş, görüşmeleri sırasında Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı hakkında da konuştu.
Ziyaretin ardından Belediyeden çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Aytun Çıray, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çalıştım ve bundan her zaman gurur duyuyorum. Kılıçdaroğlu, vatanını, milletini seven ve bunun için mücadele eden siyasi bir şahsiyettir. Kendisi anayasal bir kurum olan ana muhalefet partisinin genel başkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir makamı işgal eden bir insanı her hâlükârda korumak zorunda. Bu devlet zaafı kabul edilemez. Hükümetin siyasi tarihine bir kara leke olarak geçecektir. 'Geçmiş olsun' diyorum kendisine. Üstelik bu elim hadisenin, bir dini törenimizde, bir şehit cenaze töreninde olması ayrıca utanç verici bir durum. Bunu yapanlar sadece insan değil, ne Türk ne de Müslüman olamazlar diye düşünüyorum" dedi.

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İYİ Partili Çıray'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınamaİYİ Partili Çıray'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama

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