İYİ Partili Çömez'den çok konuşulacak istismar sözleri: 13-14 yaşındaki kızları barlara götürüyorlar! Aralarında hamile olan doğum yapan var...

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Turhan Çömez'in 2006 yılında yaşanan istismar olayıyla ilgili sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Tele 1'de 'Açıkça' programına katılan Çömez 33 çocuğun istismara uğradını, Taksim'de barlara götürüldüğünü anlattığı saniyeler izleyenlerin kanını dondurdu. Söz konusu kızlardan bazılarının hamile kaldığı da belirtildi.

Çömez, canlı yayında korkuç olayı şu ifadelerle anlattı;



Milletvekili olduğum dönemde, yani 2006'lı yıllar... İstanbul Bahçelievler'den bir ihbar aldım. İhbarı yapan Bahçelievler çocuk yuvasının müdür muavini, düzgün, aklı başında birisi. Beni medyadan tanıdığını belirterek, 'Çok vahim bir durum var burada' dedi ve buluşmak istedi. Bir gece kalktım İstanbul'a geldim. Kendisiyle buluştuk. Bana Bahçelievler çocuk yuvasında yaşanan korkunç olaylar zincirinden bahsetti. Dedim, 'Anlıyorum ama bunu bana göstermen lazım.' Gece saat 09.00'da yurda gittim. Çocuklarla görüştüm, o gece nöbetçi olanlarla konuştum. 33 tane kız çocuğu o gece yurtta yok. Çocuklar dediler ki, 'Arkadaşlarımızı bazı yapılar gelip buradan alıyorlar. İstanbul'da bazı gece kulüplerine götürüyorlar.' 13-14 yaşında çocuk bunlar... Bazen sabaha karşı geliyorlar, bazen de gelmiyorlar. Geceleri uyuşturucu kullanıldığını söylediler. Korkunç bir tabloydu.

"HEPSİNİ KANITLADIM"

Ben siyasetçiyim ama aynı zamanda da bilim adamıyım. Hepsini kanıtladım. O gece yoklama defterlerinin hepsinin fotokopilerini aldım, inanılmaz bir dosya hazırladım. Ertesi gün Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'ya gittim. 'Sayın Çubukçu ortada korkunç bir rezalet var' dedim. Bize emanet edilen yavrularımız gece yurtlarından alınıyorlar, bir kısmı hamile kalmış, bir kısmı başka yerde başka şekilde doğum yaptırılmış, doğan çocuklar başka yurtlara nakledilmiş, yurtta uyuşturucu kullananlar var ve bu çocuklar kimi vakıflar adı altında Taksim'de bazı barlara gece yarıları götürülüyor. 'Biliyorum farkındayım' dedi. 'Niye bununla mücadele etmiyoruz' dedim. 'Ne olur bunu deşifre etme, kimseyle konuşma söz veriyorum ben bu işin üstüne gideceğim' dedi. Ertesi gün ne oldu biliyor musunuz? Beni o gece yurda alan müdür muavini görevden alındı. Ben bunu duyunca delirdim.