HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çatalca'da tacizci doktor rezilliği! Biri lösemi hastası, 4 kız çocuğunu istismar etti

Çatalca'da tacizci doktor rezilliği! Biri lösemi hastası, 4 kız çocuğunu istismar etti

09.12.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatalca'da meydana gelen mide bulandıran olayda iddiaya göre bir sağlık ocağında görevli olan doktorun dört kız çocuğunu taciz ettiği belirtildi. Doktor, polis ekipleri tarafından tutuklanıp cezaevine gönderilirken, iğrenç olay kız çocuğunun annesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Öte yandan, olayın sosyal medyada paylaşılması ile daha önce lösemi teşhisi konulan bir kız çocuğunun da aynı doktor tarafından taciz edildiği, ailenin daha önce çocuğa inanmadığı ortaya çıktı.

Çatalca'da tacizci doktor rezilliği! Biri lösemi hastası, 4 kız çocuğunu istismar etti

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul Çatalca'da bulunan bir sağlık ocağında meydana geldi. İddiaya göre, muayene için sağlık ocağına giden 12 yaşındaki bir kız çocuğu, eve gidince odasına kapanarak ağlamaya başladı. Ailesi çocukla konuşunca doktorun kendisini taciz ettiğini söyledi. Karakola şikayet için giden aile, başka çocuklarında cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayetçi olduğunu öğrendi.

ÇOCUKLARI TACİZ ETMİŞ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, 12 ile 16 yaş arasında toplam üç kız çocuğunun sağlık ocağında görevli Dr. E. B. tarafından taciz edildiği ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan doktor, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Screenshot_1

ANNE TACİZE İNANMADI

Öte yandan, olayın sosyal medyada paylaşılması ile daha önce lösemi teşhisi konulan bir kız çocuğunun da aynı doktor tarafından taciz edildiği öğrenildi. Ailesi yaşanan duruma inanmayınca şikayette bulunmadığı ardından sosyal medyada yapılan paylaşımları görünce polise giderek doktor hakkında şikayette bulundukları bilgisine ulaşıldı.

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz! Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!
Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti! Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti!

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yol ortasında motokurye dehşeti! Takviye ekipler geldiYol ortasında motokurye dehşeti! Takviye ekipler geldi
Otobüslere de sığmadı, kamyonlara yüklüyorlar! Otobüslere de sığmadı, kamyonlara yüklüyorlar!
6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı! 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!
Anahtar Kelimeler:
Çatalca

En Çok Okunan Haberler

'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı ama...'

'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı ama...'

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti!

Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti!

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

Böyle uyanıyorsanız durum ciddi! Karaciğeriniz uyarı veriyor

Böyle uyanıyorsanız durum ciddi! Karaciğeriniz uyarı veriyor

İlginizi Çekebilir

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.