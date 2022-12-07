İYİ Partili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl? Kürşad Zorlu'dan Örs'ün sağlık durumuyla ilgili açılama

2023'ün bütçe görüşmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanan vekiller arasındaki gerilim tavan yaptı. Önceki gün başlanan bütçe görüşmeleri dün de tartışmalar eşliğinde başladı. Gerilimin artmasının ardından AK Partili vekiller ile İYİ Partili vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü. AK Partili Zafer Işık'la İYİ Partili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma yaşandı. İYİ Partili Örs aldığı darbenin ardından hastanede yoğun bakıma alındı.

"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI"

Örs'ün sağlık durumunu İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıkladı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız" dedi.

"İYİ PARTİ OLARAK GENEL KURUL SALONUNDA BULUNMAYACAĞIZ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu," AK Parti'nin bu konuda doğru adım atmaması, bu elim olayla ilgili kamuoyu vicdanını tatmin edici bir karar almaması durumunda, bütçe görüşmeleri süresince AK Parti grubunun konuşmaları esnasında; İYİ Parti grubu olarak Genel Kurul salonunda bulunmayacağız” dedi.

