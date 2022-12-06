SON DAKİKA | İYİ Partili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl? Meclis'teki yumruklu kavganın ardından yoğun bakıma alındı! 5 dakika detayı yürekleri ağza getirdi

Son dakika: 2023'ün bütçe görüşmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanan vekiller arasındaki gerilim tavan yaptı. Dün başlanan bütçe görüşmeleri bugün de tartışmalar eşliğinde başladı. Gerilimin artmasının ardından AK Partili vekiller ile İYİ Partili vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü. AK Partili Zafer Işık'la İYİ Partili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma yaşandı. Çok sayıda vekil ayağa kalkarak sinirleri yatıştırmaya çalıştı. İYİ Partili Örs aldığı darbenin ardından Ankara Güven Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur paylaştığı ilk bilgide Örs'ün hayati tehlikesi olduğunu belirtti. Konuyla ilgili son açıklama CHP'li Engin Altay'dan geldi. AK Partili Zafer Işık'a verilen ceza da belli oldu. İşte Meclis'teki gerilimle ilgili tüm detaylar...

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve İYİ Parti Trabzon milletvekili Hüseyin Örs arasında bir yumruklaşma yaşandı.

Kavga güçlükle sakinleştirilirken görüşmelere 10 dakika ara verildi.

HÜSEYİN ÖRS YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Kavgada başından yaralandığı belirtilen İYİ Partili Hüseyin Örs'e, DHA'ya göre ilk müdahaleyi aynı zamanda doktor olan İYİ Partili Aylin Cesur yaptı. Örs, daha sonra Meclis revirine götürüldü. Burada kalp ritminin bozuk olduğu gerekçesiyle Hüseyin Örs, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

HÜSEYİN ÖRS'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL? KALP PİLİ DETAYI...

Geçmişte geçirdiği kalp krizi sonrası kalp pili takıldığı öğrenilen Örs'ün tedbir amaçlı bir gün boyunca yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

İLK AÇIKLAMA: HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Örs'ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Başına yediği darbe sonrası durumu iyi değildi. EKG çekildiğinde kalbin durma aşamasından bir önceki aşama olan kalp ritminde bozulma olduğunu gördük. Hastanede ilk müdahale yapıldı. Vekilimizin kalbi elektroşok ile çalıştırıldı. Yapılan müdahale kalp ritminin geri döndürülmesi için yapıldı. Buna olumlu yanıt verdi. Ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Şu anda uyutuluyor."

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu hastane önünde yaptığı açıklamada "Utanç verici bir gündür." diye konuştu.

5 DAKİKA DETAYI...

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlik sonrası Güven Hastanesine kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin hastaneye gelerek bilgi aldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altay, doktorlardan bilgi aldığını ve Örs'ün hala yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Arbede esnasında Örs'ün tansiyonunun yükselmesi sonucu kalp ritminin, kalp pilini bozduğunu aktaran Altay, "Bana söylenen hastaneye 5 dakika geç gelseydi sayın milletvekilimizi kaybetmiş olacaktık. Yoğun bakımda ben de görüşemedim. Ailesiyle görüştük bilgi aldık. Şu an iyiye gidiş var, pil normal haline dönmüş." dedi.

Mecliste, siyasi tartışmaları olmazsa olmaz şeklinde yorumlayan Altay, siyasetin yarısının müzakere yarısının tartışma olduğunu belirtti.

Şiddetin asla kabul edilebilir bir şey olmadığını vurgulayan Altay, şunları söyledi:



"Meclis Genel Kurulu'nda bazen arbede olur, olmasını istemeyiz ama olur. Ama bu öyle bir olay değil. Hüseyin Örs'ün kendisi, en barışçıl mizaçlı milletvekillerimizden biri. Kürsüdeki milletvekili arkadaşını koruma üzerine oradayken, saldıran milletvekili başka bir yerden Hüseyin Örs'ü hedef alarak yüzüne, gözüne açık fiziki bir saldırıda bulundu."

AK PARTİLİ ZAFER IŞIK'A CEZA

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a, İYİ Partili Hüseyin Örs'e TBMM İçtüzük gereği fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle Genel Kurul'a iki birleşim katılmama cezası verildi. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da Meclis'e yakışmayan söz ve davranışı nedeniyle kınama cezası verildi.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA: MECLİS'E YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER

AK Parti'den ilk açıklama Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Örs'ün tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret eden Elitaş, ''Vekillerin birbirini tahrik etmeleri değil, hepimiz bu ülkenin insanıyız. Ağız dalaşı olabilir ama fiziki bir şey olmaması lazım. Meclis'e yakışmayan görüntüler'' diye konuştu. Elitaş ayrıca, "Hepimiz milletvekilliğini bıraktıktan sonra hangi partiden olursa olsun dostum, arkadaşım gibi sarılacak bir noktaya gitmemiz gerekir. Biz tekrar Hüseyin Bey'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Durumu iyiymiş hamdolsun." dedi.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ÖRS KİMDİR?

18 Ekim 1964 tarihinde Trabzon'da doğdu. Babasının adı Ahmet, anne adı Havva'dır. 1981 yılında Trabzon Lisesi'nden 1985'te Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) FEF Matematik Bölümü'nden mezun oldu.

1986'da Giresun Kız Meslek Lisesi'nde Öğretmen olarak meslek hayatına atıldı. 1987'de KTÜ Bilgisayar Programcısı olarak göreve başladı. 1989'da KTÜ İİBF'de Asistan oldu. 1991'de YASED İnceleme Yarışmasında Az Gelişmiş Ülkelerde Ekonomik Kalkınma ve Çevre Amaçlarının Uyumlaştırılması isimli çalışması ile Türkiye Birincisi oldu. 1992'de KTÜ'de İktisat Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1998'de KTÜ'de İktisat Doktora Programını tamamlayarak İktisat Doktoru, 1999'da Öğretim Görevlisi oldu. 2000'de askerliğini yaptı. 2001'de yurt dışı görevi için gittiği Kazakistan'da Türk-Kazak Devlet Üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2008'de KTÜ İİBF Ekonometri Bölümünde Yardımcı Doçent unvanı alarak Ekonometri Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevine atandı. 2009'da 1461 TRABZON Futbol Kulübü Başkanlığına seçildi. 2012'de KTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2014'te MHP'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, 2015 seçimlerinde de Milletvekili adayı oldu. KTÜ İİBF'de Dr. Öğretim Üyesi iken 24 Haziran 2018 seçimlerinde İYİ Parti'den 27. Dönem Trabzon Milletvekili seçildi. Hüseyin Örs evli ve 1 çocuk babasıdır.

