Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşım kriz yarattı! İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın sert çıkışına CHP'li Kaftancıoğlu'ndan yanıt gecikmedi

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, seçim yenilgisi dolayısıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenmeye devam ediyor. 2024 yerel seçimlerinde iş birliği seçenekleri gündemdeyken Yılmaz'ın son paylaşımı iki parti arasında yeni bir krize yol açtı. CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Yılmaz'ın sert sözlerle yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

"SEÇİM KOLAY KAZANILIRDI"

2023 seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanması durumunda adı olası ekonomi bakanları arasında geçen Bilge Yılmaz, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Yılmaz paylaşımında şunları kaydetti:

"Partiler ve siyasi aktörler seçim sonrası yeni yollar arayışında. Burada doğruyu bulabilmek için teşhisin doğru yapılması şart.

Kolay kazanılacak bir seçimi yanlış strateji yüzünden kaybettik. Peki bu strateji neden yanlış inşa edildi? Aslında cevap çok basit.

"TEK ADAM DAYATMASI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti’ye adeta hediye edildi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN MODELİYLE DAHA FAZLA YOL YÜRÜYEMEYİZ"

Benzer stratejileri uygulayıp farklı sonuçlar beklemeyi bırakmalıyız. Hemen her partide bulunan ve Kılıçdaroğlu’nun ittifak modelini merkeze alan anlayış ile daha fazla yol yürüyemeyiz. Reddettiğimiz model, kusursuz işleyen ve başarılı bir ittifak değildir. Aksine istisnasız bütün ittifak partilerini zayıflatan ve başarısızlık karşısında sorumluların maliyet ödemediği problemli bir yapıdır. Toplumdaki karamsarlığı ve çaresizliği kıracak, özellikle gençlerimize umut verecek formüllere, politikalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye sahipsiz değildir, muhakkak ki çözüm üreteceğiz!"

KAFTANCIOĞLU'NDAN TEPKİ! "HANGİ ÇIKAR GRUBUNUN PARÇISIYIM?"

Bilge Yılmaz'ın bu sert açıklamasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından Yılmaz'ın sözlerini alıntılayarak paylaşım yapan Kaftancıoğlu, Yılmaz'a bir de soru yöneltti. İşte Kaftancıoğlu'nun ifadeleri:

"Görev alsaydı ekonominin düzlüğe çıkması konusunda büyük katkıları olacağına inandığım Bilge Hoca, tanıdığım kadarıyla elinde somut bir veri olmadan yorum yapmayacak bir nosyondan geliyor. Bilge Hocam; Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki kişilerden biri olarak; ‘hangi çıkar grubunun’ parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum."