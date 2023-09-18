HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İYİ Parti'nin 81 il kararı sonrası bomba sözler: "Kendi sonlarını getiriyorlar! Bir kısmı AK Parti'ye, bir kısmı MHP'ye..."

İYİ Parti'nin 81 il kararı sonrası bomba sözler: "Kendi sonlarını getiriyorlar! Bir kısmı AK Parti'ye, bir kısmı MHP'ye..."

18.09.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarması kararına gelen "Partinin sonu olabilir" yorumu dikkat çekti. Gazeteci Fatih Altaylı, İYİ Parti'nin altılı masadan bir partiyle iş birliğine girmediği sürece herhangi bir yerden adaylarını seçtirmesinin zorluğuna değindi ve "Bu denli başarısız olurlarsa parti biter, İYİ Parti darmadağın hale gelir" dedi. Altaylı İYİ Parti'nin CHP'yle pazarlık yapması, CHP'nin de İYİ Parti'nin teklifini "düşünmeden" kabul etmesi gerektiğini savunurken çarpıcı bir tablo çizdi.

İYİ Parti'nin 81 il kararı sonrası bomba sözler: "Kendi sonlarını getiriyorlar! Bir kısmı AK Parti'ye, bir kısmı MHP'ye..."

Yerel seçimlerde muhalefet partileri arasında nasıl bir iş birliği senaryosu ortaya çıkacağı merak edilirken İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adaylarını çıkarma kararı gündeme damgasını vurdu. Çok geçmeden İYİ Parti'nin İzmir adayının Ümit Özlale olduğu açıklandı. CHP'de ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yeniden aday gösterilmesi bekleniyor. Peki CHP ve İYİ Parti özellikle büyükşehirlerde yeni bir iş birliği seçeneğini değerlendirecek mi? Gazeteci Fatih Altaylı'ya göre CHP ile iş birliği yapmazsa bir sonraki seçimlerde "İYİ Parti'nin varlığından bile söz edilmez."

"İYİ PARTİ'NİN PROJESİ KENDİ SONUNU GETİREBİLİR"

Yerel seçim gündemini ve İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararını YouTube kanalında değerlendiren Fatih Altaylı, CHP'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'ndan başka bir seçeneği olmadığını ifade etti. İYİ Parti'yi de değerlendiren Altaylı, "İYİ Parti ile CHP beraber olmadıkları sürece ikisinin de hiçbir şansı yok. İYİ Parti'nin '81 ilde kendi adayımızı çıkaracağız' projesi İYİ Parti'nin sonunu getirebilecek bir yaklaşımdır" dedi ve sözlerine şunları ekledi:

543

"İŞ BİRLİĞİ YAPMAZLARSA ADAY SEÇTİRMELERİ ZOR"

"Eğer bu seçimde hiçbir yerden hiçbir belediye başkanını kazandıramazlarsa... Ki böyle bir ihtimal her zaman var, hatta altılı masadan birileriyle iş birliği yapmazlarsa kuvvetle var. İş birliği yapmazlarsa herhangi bir yerden birini seçtirmesi oldukça zor görünüyor. Velev ki 1-2 ilçede çok acayip bir şey yapmasınlar, çok muazzam birini alıp listeye koymasınlar. Buna rağmen işleri kolay değil.

"BİR KISMI AK PARTİ'YE, BİR KISMI MHP'YE, BİR KISMI CHP'YE..."

Bu denli başarısız olurlarsa parti biter, İYİ Parti darmadağın bir hale gelir. Bir kısmı AK Parti'ye, bir kısmı MHP'ye, bir kısmı CHP'ye, bir kısmı DEVA'ya gider. Böyle bir parti ya hızla dağılır ya da dağılma sürecine girer ve bir dahaki seçimde böyle bir partinin varlığından bile söz edilmez.

1

İYİ PARTİ İLE CHP ARASINDA İŞ BİRLİĞİ SENARYOSU!

Ben İYİ Parti olsam İstanbul ve Ankara özelinde CHP ile pazarlık ederim. Derim ki 'Sizin büyükşehir belediye başkanınızı destekleyeceğiz. Ama bir ricamız var. Garanti almayı planladığınız, güçlü olduğunuz 2-3 yerde bizim ismimizi aday gösterin.' Nerede olabilir? Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş, hatta belki Sarıyer.

"CHP'Yİ ŞUNA ZORLARDIM"

CHP'yi şuna zorlarım: 'Arkadaşlar ya büyükşehirde kaybedeceksiniz, ilçeler sizin olacak ya da 1-2 ilçeyi bize vereceksiniz ama büyükşehri alacaksınız. Hatta belki daha önce alamadığınız bazı ilçeleri de alacaksınız, mesela Maltepe.'

2

"NORMAL BİR SEÇİMDE İYİ PARTİ'YE OY VERECEK OLANLAR BİLE VERMEZ"

Bu, İYİ Parti için de rahatlatıcı bir unsur olur. Bu olmazsa eğer CHP'yi kimi aday gösterdiğinin çok da önemi yok. İYİ Parti İstanbul'da aday çıkarsa bile çıkaracağı adayı normal bir seçimde İYİ Parti'ye oy verecek olan kitle bile oy vermeyebilir. O yüzden İstanbul'da alabileceklerinden daha düşük oy alırlar. O kadar düşük alırlar ki partinin sonu gelebilir.

"CHP'NİN YERİNDE OLSAM DÜŞÜNMEDEN KABUL EDERİM"

CHP yerinde olsam da İYİ Parti'nin bu teklifini düşünmeden kabul ederim. Büyükşehirle ilçe takası gibi bir şey bu. Bu takas her zaman yapılır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TÜİK son verileri paylaştı! Beklenen yaşam süresi belli olduTÜİK son verileri paylaştı! Beklenen yaşam süresi belli oldu
Salonda başlayan kavga sokakta devam ettiSalonda başlayan kavga sokakta devam etti
Polis memuru hastanede ortalığı birbirine kattıPolis memuru hastanede ortalığı birbirine kattı
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Minibüs

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.