İYİ Parti'nin 81 il kararı sonrası bomba sözler: "Kendi sonlarını getiriyorlar! Bir kısmı AK Parti'ye, bir kısmı MHP'ye..."

Yerel seçimlerde muhalefet partileri arasında nasıl bir iş birliği senaryosu ortaya çıkacağı merak edilirken İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adaylarını çıkarma kararı gündeme damgasını vurdu. Çok geçmeden İYİ Parti'nin İzmir adayının Ümit Özlale olduğu açıklandı. CHP'de ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yeniden aday gösterilmesi bekleniyor. Peki CHP ve İYİ Parti özellikle büyükşehirlerde yeni bir iş birliği seçeneğini değerlendirecek mi? Gazeteci Fatih Altaylı'ya göre CHP ile iş birliği yapmazsa bir sonraki seçimlerde "İYİ Parti'nin varlığından bile söz edilmez."

"İYİ PARTİ'NİN PROJESİ KENDİ SONUNU GETİREBİLİR"

Yerel seçim gündemini ve İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararını YouTube kanalında değerlendiren Fatih Altaylı, CHP'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'ndan başka bir seçeneği olmadığını ifade etti. İYİ Parti'yi de değerlendiren Altaylı, "İYİ Parti ile CHP beraber olmadıkları sürece ikisinin de hiçbir şansı yok. İYİ Parti'nin '81 ilde kendi adayımızı çıkaracağız' projesi İYİ Parti'nin sonunu getirebilecek bir yaklaşımdır" dedi ve sözlerine şunları ekledi:

"İŞ BİRLİĞİ YAPMAZLARSA ADAY SEÇTİRMELERİ ZOR"

"Eğer bu seçimde hiçbir yerden hiçbir belediye başkanını kazandıramazlarsa... Ki böyle bir ihtimal her zaman var, hatta altılı masadan birileriyle iş birliği yapmazlarsa kuvvetle var. İş birliği yapmazlarsa herhangi bir yerden birini seçtirmesi oldukça zor görünüyor. Velev ki 1-2 ilçede çok acayip bir şey yapmasınlar, çok muazzam birini alıp listeye koymasınlar. Buna rağmen işleri kolay değil.

"BİR KISMI AK PARTİ'YE, BİR KISMI MHP'YE, BİR KISMI CHP'YE..."

Bu denli başarısız olurlarsa parti biter, İYİ Parti darmadağın bir hale gelir. Bir kısmı AK Parti'ye, bir kısmı MHP'ye, bir kısmı CHP'ye, bir kısmı DEVA'ya gider. Böyle bir parti ya hızla dağılır ya da dağılma sürecine girer ve bir dahaki seçimde böyle bir partinin varlığından bile söz edilmez.

İYİ PARTİ İLE CHP ARASINDA İŞ BİRLİĞİ SENARYOSU!

Ben İYİ Parti olsam İstanbul ve Ankara özelinde CHP ile pazarlık ederim. Derim ki 'Sizin büyükşehir belediye başkanınızı destekleyeceğiz. Ama bir ricamız var. Garanti almayı planladığınız, güçlü olduğunuz 2-3 yerde bizim ismimizi aday gösterin.' Nerede olabilir? Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş, hatta belki Sarıyer.

"CHP'Yİ ŞUNA ZORLARDIM"

CHP'yi şuna zorlarım: 'Arkadaşlar ya büyükşehirde kaybedeceksiniz, ilçeler sizin olacak ya da 1-2 ilçeyi bize vereceksiniz ama büyükşehri alacaksınız. Hatta belki daha önce alamadığınız bazı ilçeleri de alacaksınız, mesela Maltepe.'

"NORMAL BİR SEÇİMDE İYİ PARTİ'YE OY VERECEK OLANLAR BİLE VERMEZ"

Bu, İYİ Parti için de rahatlatıcı bir unsur olur. Bu olmazsa eğer CHP'yi kimi aday gösterdiğinin çok da önemi yok. İYİ Parti İstanbul'da aday çıkarsa bile çıkaracağı adayı normal bir seçimde İYİ Parti'ye oy verecek olan kitle bile oy vermeyebilir. O yüzden İstanbul'da alabileceklerinden daha düşük oy alırlar. O kadar düşük alırlar ki partinin sonu gelebilir.

"CHP'NİN YERİNDE OLSAM DÜŞÜNMEDEN KABUL EDERİM"

CHP yerinde olsam da İYİ Parti'nin bu teklifini düşünmeden kabul ederim. Büyükşehirle ilçe takası gibi bir şey bu. Bu takas her zaman yapılır."

